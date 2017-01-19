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Українцям пропонують
збільшити робочий день

Українцям пропонують збільшити робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:47

С такими решениями властей, только в Польшу ехать работать.
Лучше скажите когда суды заработают ?
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:44

  anton_gms написав:С такими решениями властей, только в Польшу ехать работать.
Лучше скажите когда суды заработают ?


Правильно! Сначала надо привыкнуть в Польше постоять раком по 12-14 часов в день, шесть дней в неделю. Потом 5и дневная рабочая неделя в Украине покажется пансионатом и отпуска уже не надо будет. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:54

  dusenko4 написав:А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.

производительность труда зависит в первую очередь не от рабочих, а от собственника производства - вы можете дать рабочему лопату за 100 грн. и иметь самую низкую производительность труда, а можете купить экскаватор за 10 млн. и повысить производительность труда в тысячи раз...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:32

  Тракторист написав: производительность труда зависит в первую очередь не от рабочих, а от собственника производства - вы можете дать рабочему лопату за 100 грн. и иметь самую низкую производительность труда, а можете купить экскаватор за 10 млн. и повысить производительность труда в тысячи раз...

І тут не все так просто - на тому ж екскаваторі може бути різна продуктивність, і вона не завжди від екскаваторника залежить...
vajnagi
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:36

Разумнее было бы пойти по пути наиболее развитых стран мира и, наоборот, уменьшить продолжительность рабочего дня. Например,Нидерланды,Франция,Дания, Ирландия -7.5 ч./27-37 часовая неделя; Германия, США, Япония -8 ч./ 40 часовая неделя.
Это позволит:
1. создать дополнительные рабочие места;
2. позволит уменьшить налоги ( и сохранить зарплату на прежнем уровне), т.к. одному работающему не надо будет содержать одного безработного;
3.платить в тройном размере за более продолжительную переработку;
4.появится, наконец, время вплотную заняться воспитанием своих детей.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 03:32

  Ratatui написав:
  anton_gms написав:С такими решениями властей, только в Польшу ехать работать.
Лучше скажите когда суды заработают ?


Правильно! Сначала надо привыкнуть в Польше постоять раком по 12-14 часов в день, шесть дней в неделю. Потом 5и дневная рабочая неделя в Украине покажется пансионатом и отпуска уже не надо будет. :mrgreen:

Если там платят в 3-4 раза больше, чем на Украине, народ не возражает. Месяц постоял раком, месяц отдохнул как следует и даже заначил кое-что. Пансионат оставьте себе.
phantom_systems
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