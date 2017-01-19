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Українцям пропонують
збільшити робочий день

Українцям пропонують збільшити робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:31

  dusenko4 написав:А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.

Схоже ти абсолютно нічого не розумієш - що таке прдуктивність праці робітника .
Краще не пиши нічого -щоб інші не розуміли наскільки ти темний - що ти на фінансовому форумі робиш взагалі ?
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:07

дусенко4 - это наш такой Шкерли (https://www.bloomberg.com/features/2015-martin-shkreli-securities-fraud/): человек, которого ненавидит весь форум :))
sequence
 
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  phantom_systems написав:
  Ratatui написав:
  anton_gms написав:С такими решениями властей, только в Польшу ехать работать.
Лучше скажите когда суды заработают ?


Правильно! Сначала надо привыкнуть в Польше постоять раком по 12-14 часов в день, шесть дней в неделю. Потом 5и дневная рабочая неделя в Украине покажется пансионатом и отпуска уже не надо будет. :mrgreen:

Если там платят в 3-4 раза больше, чем на Украине, народ не возражает. Месяц постоял раком, месяц отдохнул как следует и даже заначил кое-что. Пансионат оставьте себе.


Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:39

  Ratatui написав:Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу. :mrgreen:

Есть работы в Украине где или будешь работать также как в Польше, или не будешь работать вовсе. Например,монолитчики на стройке.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:43

  slavek написав:
  Ratatui написав:Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу. :mrgreen:

Есть работы в Украине где или будешь работать также как в Польше, или не будешь работать вовсе. Например,монолитчики на стройке.


Конечно есть. И дальнобойщики есть и много чего ещё есть.
Ratatui
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