Українцям пропонують збільшити робочий день

Схоже ти абсолютно нічого не розумієш - що таке прдуктивність праці робітника .
Краще не пиши нічого -щоб інші не розуміли наскільки ти темний - що ти на фінансовому форумі робиш взагалі ?
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:31
Схоже ти абсолютно нічого не розумієш - що таке прдуктивність праці робітника .
Краще не пиши нічого -щоб інші не розуміли наскільки ти темний - що ти на фінансовому форумі робиш взагалі ?
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:07
дусенко4 - это наш такой Шкерли (https://www.bloomberg.com/features/2015-martin-shkreli-securities-fraud/): человек, которого ненавидит весь форум :))
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:20
Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу.
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:39
Есть работы в Украине где или будешь работать также как в Польше, или не будешь работать вовсе. Например,монолитчики на стройке.
back in USSR
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:43
Конечно есть. И дальнобойщики есть и много чего ещё есть.
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