Українцям пропонують збільшити робочий день

Додано: Чет 29 бер, 2018 10:20

vovaplus написав: Так і хочеться матюкнуться. Платить не хочуть ,а щоб батрачили з ранку до ночі хочуть.Хто в нас за надгодини переплачувать буде?За звичаем працюй примусово, або йди з роботи назавжди.Захищати держава не буде.Вона й так нікого не захищає. Так і хочеться матюкнуться. Платить не хочуть ,а щоб батрачили з ранку до ночі хочуть.Хто в нас за надгодини переплачувать буде?За звичаем працюй примусово, або йди з роботи назавжди.Захищати держава не буде.Вона й так нікого не захищає.

Там где и так существует сверхурочная работа она и останется. А работники которые сейчас работают по 8 часов будут работать 12, цифра зарплаты увеличится, покупательная способность - упадет, её съест инфоляция. Человек работающий 12 часов не найдет сил после работы потратить деньги - отложит а когда дождется отпуска покупательная способность будет подъедена инфляцией.Больше всего пострадают низкоэнергичные люди, которые просто физически не могут постоянно работать больше из-за малого запаса энергии за день из-за особенности психики или слабого здоровья, им необходим регулярный отдых. Им придется или работать в ущерб здоровью но т.к. долго в таком режиме протянуть не могут брать постоянно отпуск/прогуливать в следствии чего получить выговор/быть уволенными и постоянно менять работу. С узакониванием 12часового рабочего дня найти работу с достойной оплатой на частичную занятость будет всё сложнее.