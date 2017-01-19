Українцям пропонують збільшити робочий день

Схоже ти абсолютно нічого не розумієш - що таке прдуктивність праці робітника .
Краще не пиши нічого -щоб інші не розуміли наскільки ти темний - що ти на фінансовому форумі робиш взагалі ?
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:31
Схоже ти абсолютно нічого не розумієш - що таке прдуктивність праці робітника .
Краще не пиши нічого -щоб інші не розуміли наскільки ти темний - що ти на фінансовому форумі робиш взагалі ?
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:07
дусенко4 - это наш такой Шкерли (https://www.bloomberg.com/features/2015-martin-shkreli-securities-fraud/): человек, которого ненавидит весь форум :))
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:20
Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу.
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:39
Есть работы в Украине где или будешь работать также как в Польше, или не будешь работать вовсе. Например,монолитчики на стройке.
back in USSR
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:43
Конечно есть. И дальнобойщики есть и много чего ещё есть.
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:06
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:20
Там где и так существует сверхурочная работа она и останется. А работники которые сейчас работают по 8 часов будут работать 12, цифра зарплаты увеличится, покупательная способность - упадет, её съест инфоляция. Человек работающий 12 часов не найдет сил после работы потратить деньги - отложит а когда дождется отпуска покупательная способность будет подъедена инфляцией.
Больше всего пострадают низкоэнергичные люди, которые просто физически не могут постоянно работать больше из-за малого запаса энергии за день из-за особенности психики или слабого здоровья, им необходим регулярный отдых. Им придется или работать в ущерб здоровью но т.к. долго в таком режиме протянуть не могут брать постоянно отпуск/прогуливать в следствии чего получить выговор/быть уволенными и постоянно менять работу. С узакониванием 12часового рабочего дня найти работу с достойной оплатой на частичную занятость будет всё сложнее.
Востаннє редагувалось v0f41k в Чет 29 бер, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:31
Ну я то украинец, а вот коллега -еврей, а другой- венгр. Как я понимаю из заголовка статьи новшество коснется только украинцев т.е. при подписании контракта надо будет доказывать свою национальность? Так что, делать ДНК анализ а то ведь на слово не поверят?
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:45
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:47
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