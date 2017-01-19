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Українцям пропонують
збільшити робочий день

Українцям пропонують збільшити робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:31

  dusenko4 написав:А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.

Схоже ти абсолютно нічого не розумієш - що таке прдуктивність праці робітника .
Краще не пиши нічого -щоб інші не розуміли наскільки ти темний - що ти на фінансовому форумі робиш взагалі ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:07

дусенко4 - это наш такой Шкерли (https://www.bloomberg.com/features/2015-martin-shkreli-securities-fraud/): человек, которого ненавидит весь форум :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:20

  phantom_systems написав:
  Ratatui написав:
  anton_gms написав:С такими решениями властей, только в Польшу ехать работать.
Лучше скажите когда суды заработают ?


Правильно! Сначала надо привыкнуть в Польше постоять раком по 12-14 часов в день, шесть дней в неделю. Потом 5и дневная рабочая неделя в Украине покажется пансионатом и отпуска уже не надо будет. :mrgreen:

Если там платят в 3-4 раза больше, чем на Украине, народ не возражает. Месяц постоял раком, месяц отдохнул как следует и даже заначил кое-что. Пансионат оставьте себе.


Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:39

  Ratatui написав:Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу. :mrgreen:

Есть работы в Украине где или будешь работать также как в Польше, или не будешь работать вовсе. Например,монолитчики на стройке.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:43

  slavek написав:
  Ratatui написав:Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу. :mrgreen:

Есть работы в Украине где или будешь работать также как в Польше, или не будешь работать вовсе. Например,монолитчики на стройке.


Конечно есть. И дальнобойщики есть и много чего ещё есть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:06

  p_a_l написав:- таке нововведення дозволить узаконити ситуацію - узаконивают беззаконие.
Сделайте тогда закон для насильников, можно насиловать но с тройной оплатой.

По "взаимосогласию" насиловать вряд ли возможно. -- не пишите бред.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:20

  vovaplus написав:Так і хочеться матюкнуться. Платить не хочуть ,а щоб батрачили з ранку до ночі хочуть.Хто в нас за надгодини переплачувать буде?За звичаем працюй примусово, або йди з роботи назавжди.Захищати держава не буде.Вона й так нікого не захищає.


Там где и так существует сверхурочная работа она и останется. А работники которые сейчас работают по 8 часов будут работать 12, цифра зарплаты увеличится, покупательная способность - упадет, её съест инфоляция. Человек работающий 12 часов не найдет сил после работы потратить деньги - отложит а когда дождется отпуска покупательная способность будет подъедена инфляцией.

Больше всего пострадают низкоэнергичные люди, которые просто физически не могут постоянно работать больше из-за малого запаса энергии за день из-за особенности психики или слабого здоровья, им необходим регулярный отдых. Им придется или работать в ущерб здоровью но т.к. долго в таком режиме протянуть не могут брать постоянно отпуск/прогуливать в следствии чего получить выговор/быть уволенными и постоянно менять работу. С узакониванием 12часового рабочего дня найти работу с достойной оплатой на частичную занятость будет всё сложнее.
Востаннє редагувалось v0f41k в Чет 29 бер, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:31

Ну я то украинец, а вот коллега -еврей, а другой- венгр. Как я понимаю из заголовка статьи новшество коснется только украинцев т.е. при подписании контракта надо будет доказывать свою национальность? Так что, делать ДНК анализ а то ведь на слово не поверят?
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:45

  v0f41k написав: А работники которые сейчас работают по 8 часов будут работать 12

Это откуда такие забавные выводы?..
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:47

  gleb написав:Как я понимаю из заголовка статьи новшество коснется только украинцев т.е. при подписании контракта надо будет доказывать свою национальность?

А статью прочитать вот вообще не получилось? -- там, чуть дальше заголовка, ответ на этот вопрос есть...
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