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Українцям пропонують
збільшити робочий день

Українцям пропонують збільшити робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:54

_hunter
Потому как после принятия закона большинство работодателей увеличит "полную занятость" с 8 до 12 часов.
Работодателю выгодней держать 2х работников с занятостью 12 часов чем 3х с занятостью 8 часов т.к. можно сократить затраты на рабочие места (площадь аренды, количество мебели, рабочих станций и т.п.) и административные расходы.
Хотя никто не мешает при текущих законах организовать работу в 2 смены на практике это применяется только в определенных случаях.

Свободное время значительно уменьшится, а то и вовсе станет "роскошью". Работающему человеку не будет хватать личного времени построить дом/сделать ремонт в квартире/провести ТО автомобилю/воспитывать детей/обслуживать тяжелобольных и стариков/заняться самообразованием по вечерам и он будет вынужден нанимать для этого других, увольняться или вынужденно отказаться от цели.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:16

  _hunter написав:
  gleb написав:Как я понимаю из заголовка статьи новшество коснется только украинцев т.е. при подписании контракта надо будет доказывать свою национальность?

А статью прочитать вот вообще не получилось? -- там, чуть дальше заголовка, ответ на этот вопрос есть...

А называть граждан/жителей Украины гражданами/жителями Украины слишком долго? Букав много? Раньше как-то получалось. А сейчас все время: украинцев намочит дождь (т.е. неукраинцев не намочит?), украинцев предупредили (на неукраинцев предупреждение не распростаняется?), украинцам сообщили (всем остальным гражданам заткнуть уши?).
gleb
 
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