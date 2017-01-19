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Українцям пропонують
збільшити робочий день

Українцям пропонують збільшити робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:20

Re: Українцям пропонують збільшити робочий день

  v0f41k написав:Работодателю выгодней держать 2х работников с занятостью 12 часов чем 3х с занятостью 8 часов т.к. можно сократить затраты на рабочие места (площадь аренды, количество мебели, рабочих станций и т.п.) и административные расходы.

я так понял, что каждый час, превышающий 8 оплачивается в тройном размере.
так что 3 работника по 8 часов это (3*8) 24 оплаты, а 2 работника по 12 это (2*8 + 2*4*3) 40 оплат.
так что выгода не получается, если работодатель не будет обманывать работника.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:34

  Pegasmaster написав:
  v0f41k написав:Работодателю выгодней держать 2х работников с занятостью 12 часов чем 3х с занятостью 8 часов т.к. можно сократить затраты на рабочие места (площадь аренды, количество мебели, рабочих станций и т.п.) и административные расходы.

я так понял, что каждый час, превышающий 8 оплачивается в тройном размере.
так что 3 работника по 8 часов это (3*8) 24 оплаты, а 2 работника по 12 это (2*8 + 2*4*3) 40 оплат.
так что выгода не получается, если работодатель не будет обманывать работника.

Мало того, человек не способен физически одинаково продуктивно работать столько времени. За 12 часов человек не сделает работы на 50% больше чем за 8.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:38

  gleb написав:
  _hunter написав:
  gleb написав:Как я понимаю из заголовка статьи новшество коснется только украинцев т.е. при подписании контракта надо будет доказывать свою национальность?

А статью прочитать вот вообще не получилось? -- там, чуть дальше заголовка, ответ на этот вопрос есть...

А называть граждан/жителей Украины гражданами/жителями Украины слишком долго? Букав много? Раньше как-то получалось. А сейчас все время: украинцев намочит дождь (т.е. неукраинцев не намочит?), украинцев предупредили (на неукраинцев предупреждение не распростаняется?), украинцам сообщили (всем остальным гражданам заткнуть уши?).

Можно. Но не нужно: и так все всем понятно.
Можно писать "землянам (и гостям "столицы"), временно (или постоянно) находящимся на територии Украины". -- но нафига эти "канцеляризмы"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:42

  v0f41k написав:_hunter
Потому как после принятия закона большинство работодателей увеличит "полную занятость" с 8 до 12 часов.

Ну увеличат -- народ от них к остальным "разбежится".
Более того: а сейчас/уже почему не увеличили? -- туча народу "вчерную" работает. Другая туча -- "всерую". Казалось бы: увеличивай-не-хочу -- идеальные условия. Ан-нет -- те же 8 часов...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:42

_hunter Это не канцеляризм а требование Конституции Украины, которая запрещает любые размежевания по национальному признаку. У нас нет в паспорте графы : национальность, если Вы не знали или забыли. Так что не надо включать блондинку
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:53

  gleb написав:_hunter Это не канцеляризм а требование Конституции Украины, которая запрещает любые размежевания по национальному признаку. У нас нет в паспорте графы : национальность, если Вы не знали или забыли. Так что не надо включать блондинку

Те "требования" только на "действия" распространаяются: про заголовки новостей -- такого я не слышал. -- или у вас есть примеры обратного?
"включать блондинку"... -- это "кто-то" тут режим на букву "д" включил, на "ровном месте", что забавно.

Кстати: про "конституцию" -- это вы сами приврали? -- или с "Законом о противодействии дискриминации" перепутали? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:12

  Ratatui написав:
  phantom_systems написав:
  Ratatui написав:Правильно! Сначала надо привыкнуть в Польше постоять раком по 12-14 часов в день, шесть дней в неделю. Потом 5и дневная рабочая неделя в Украине покажется пансионатом и отпуска уже не надо будет. :mrgreen:

Если там платят в 3-4 раза больше, чем на Украине, народ не возражает. Месяц постоял раком, месяц отдохнул как следует и даже заначил кое-что. Пансионат оставьте себе.


Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу. :mrgreen:

Да хотя бы на таблетки, потому что украинской пенсии даже на них не хватит. Со временем получают вид на жительство, обустраиваются и детей тоже к себе забирают. Если ностальгия припрёт, приезжают на недельку-другую и сразу обратно без колебаний. Это ведь поначалу за деньгами едут, а потом начинают понимать, что кроме них в тех краях есть и другие плюсы.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:22

  Тракторист написав:
  ssnet написав:Трудовые соглашения должны регулироваться контрактом и все. Нравится подписываешь, не нравится изменяешь контракт или ищешь другого работодателя.
Зачем эти совковые дармоеды со своими писульками нужны ? Эти писульки актуальны только для гос нахлебников.

по вашему государство не должно регулировать ничего?...

По хорошему, задачей государства должно обеспечить безопасность граждан (армия, полиция), дать минимальное образование и медицинскую помощь, поддерживать базовую инфраструктуру и выплачивать базовую пенсию. И только на это собирать налоги.
Все остальное граждане должны обеспечивать сами (при помощи накоплений, страховок и т.д.). Тогда и дармоедов будет минимум и возможностей для воровства меньше.
ssnet
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