Українцям пропонують збільшити робочий день

Додано: Чет 29 бер, 2018 12:12

Ratatui написав: phantom_systems написав: Ratatui написав: Правильно! Сначала надо привыкнуть в Польше постоять раком по 12-14 часов в день, шесть дней в неделю. Потом 5и дневная рабочая неделя в Украине покажется пансионатом и отпуска уже не надо будет. Правильно! Сначала надо привыкнуть в Польше постоять раком по 12-14 часов в день, шесть дней в неделю. Потом 5и дневная рабочая неделя в Украине покажется пансионатом и отпуска уже не надо будет.

Если там платят в 3-4 раза больше, чем на Украине, народ не возражает. Месяц постоял раком, месяц отдохнул как следует и даже заначил кое-что. Пансионат оставьте себе. Если там платят в 3-4 раза больше, чем на Украине, народ не возражает. Месяц постоял раком, месяц отдохнул как следует и даже заначил кое-что. Пансионат оставьте себе.



Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу. Заначил как раз на таблетки в старости. Раком стоять долго не рекомендуется. Месяц поработал, месяц отдохнул поделил на два и вуаля зарплата похожа на Украинскую только при работе каждый месяц. Ах да забыл в выходные с детьми в кино сходил, а не пообщался по скайпу.

Да хотя бы на таблетки, потому что украинской пенсии даже на них не хватит. Со временем получают вид на жительство, обустраиваются и детей тоже к себе забирают. Если ностальгия припрёт, приезжают на недельку-другую и сразу обратно без колебаний. Это ведь поначалу за деньгами едут, а потом начинают понимать, что кроме них в тех краях есть и другие плюсы.