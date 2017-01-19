Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:05

  jameswriter9 написав:ага....ща.... пусть сами фигачат по 12 часов вдень 5 дней в неделю...

К слову те, кто едет в поляндию разнорабочими фигачат по 12 и более часов и часто не 5 а 6 дней в неделю
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:21

  Faceless написав:
  jameswriter9 написав:ага....ща.... пусть сами фигачат по 12 часов вдень 5 дней в неделю...

К слову те, кто едет в поляндию разнорабочими фигачат по 12 и более часов и часто не 5 а 6 дней в неделю

Так то сами едут -- а тут "злочинная влада" принуждает :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:29

  dusenko4 написав:А исходя из производительности труда украинского рабочего, то за те деньги, что он зарабатывает, рабочий день надо увеличивать в два раза, а не уменьшать.

так найміть других. вигоніть лодирів. У всьому світі українці на хорошому рахунку по працьовитості :D Тільки Вам дісталися покидьки трудових ресурсів. Коли Ви платите їм за працю $100/міс Вас нічого не бентежить?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:41

  Ratatui написав:
  phantom_systems написав:
  Ratatui написав:Правильно! Сначала надо привыкнуть в Польше постоять раком по 12-14 часов в день, шесть дней в неделю. Потом 5и дневная рабочая неделя в Украине покажется пансионатом и отпуска уже не надо будет. :mrgreen:

Если там платят в 3-4 раза больше, чем на Украине, народ не возражает. Месяц постоял раком, месяц отдохнул как следует и даже заначил кое-что. Пансионат оставьте себе.

... Раком стоять долго не рекомендуется....

так не стій. а то пишеш ... якось раком. :mrgreen: Чому Ви вважаєте що Ви один розумний, а мільйони заробітчан дурні?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:48

Легализовать нелегальное не так уж плохо для экономики страны, где ее теневая часть больше, чем "белая".
fler
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:51

  fler написав:Легализовать нелегальное не так уж плохо для экономики страны, где ее теневая часть больше, чем "белая".

з якого переляку це щось легалізує?
Востаннє редагувалось Karp в Чет 29 бер, 2018 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:00

  Faceless написав:
  jameswriter9 написав:ага....ща.... пусть сами фигачат по 12 часов вдень 5 дней в неделю...

К слову те, кто едет в поляндию разнорабочими фигачат по 12 и более часов и часто не 5 а 6 дней в неделю

і що? люди працюють в таких умовах не від жиру. в Україні відсутній ринок праці. Тільки зараз, коли міграція починає загрожувати існуванню держави, почали робити недолугі кроки.
"В Україні великий надлишок молоді з вищою освітою залишається без роботи і змушена перевчатися на робітничі спеціальності.
На цьому наголосив в.о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко".
"Ми відчуваємо страшенний дисбаланс на ринку праці, в першу чергу пов'язаний з тим, що сьогодні вища школа не завжди зорієнтована на реальні потреби ринку праці. Це факт, що на сьогодні на 2700 вакансій менеджерів, економістів, юристів є 55000 бажаючих. Сьогодні в Центрах професійно-технічної освіти, які є в структурі Державної служби зайнятості, уже 45% перенавчаються з вищої освіти на робітничі професії. Сьогодні працівники з інструментом, ті, хто володіє робітничою професією, можуть бути набагато успішнішими в плані рівня заробітної плати і особливо працевлаштування. Таких працівників сьогодні конче потребує український ринок праці", - сказав Ярошенко.

Він додав, що наявна в державі величезна проблема - міграція, особливо молодих людей, - пов'язана з тим, що вони, не знайшовши тут роботи, не реалізувавши себе, шукають цього за межами України.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2431619-majze-polovina-bezrobitnih-z-visou-osvitou-perenavcaetsa-na-robotu-rukami.html
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:02

Люди революціі робили щоб працювати 8 годин.а ці му*** узаконюють 12годин.В поляків узаконено 8 годин,а надгодини вибираєш сам може чи не можеш.Українці там на заробітках,тому посередники які на них заробляють змушують працювати більше,але це не зовсім законно.
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ЦЕ підтверджуе що наша влада злочинна,антинародна.Якщо президент підпише цей закон,то він себе обнулить.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:08

ЦЕ підтверджуе що наша влада злочинна,антинародна.Якщо президент підпише цей закон,то він себе обнулить.
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