RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям пропонують
збільшити робочий день

Українцям пропонують збільшити робочий день
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:23

  Faceless написав:
К слову те, кто едет в поляндию разнорабочими фигачат по 12 и более часов и часто не 5 а 6 дней в неделю

А при чем здесь Польша.Не надо путать х.й с пальцем.В Польше наши соотечественники трудовые мигранты, легалы или нелегалы. Соответственно и прав поменьше. Предлагаете всех украинских работников наемного труда приравнять к бесправным трудовым мигрантам? Еще и паспорта у них заберите,чтобы и мыслей не возникало как им драпануть за бугор. Пусть здесь, как вы скромно выразились, "фигачат" на местных жлобов по 12 часов и радуются, что им хоть что-то платят. Откуда такая ненависть к своим соотечественикам и
безграничная любовь к беспределу провластных держиморд? Просто диву даешся,читая такие "перлы".
Востаннє редагувалось qazzax в Чет 29 бер, 2018 15:10, всього редагувалось 2 разів.
qazzax
 
Повідомлень: 613
З нами з: 02.04.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:37

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  vovaplus написав:В поляків узаконено 8 годин,а надгодини вибираєш сам може чи не можеш.

"тут" предлагают абсолютно аналогичное решение...

вы уверены что решение полностью аналогично? тогда вопрос, а зачем что-то принимать отдельно если и сегодняшнее законодательство допускает переработку и при этом расписано как должны оплачиваться сверурочные часы?...

Именно так в этой новости пишут:
за умови підписання відповідного договору, збільшити тривалість робочого дня до 12 годин

и
За кожну додаткову годину роботи працівник отримуватиме окрему плату.
т.е. полностью аналогично.


А принимать нужно вот почему:
Уже зараз на багатьох підприємствах українці працюють довше восьми годин. Також є роботи, які неможливі за графіком. З одного боку, таке нововведення дозволить узаконити ситуацію, яка вже склалася. З іншого – дасть можливість заробляти більше”
_hunter
 
Повідомлень: 717
З нами з: 22.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:46

  _hunter написав:
  Тракторист написав:
  _hunter написав:"тут" предлагают абсолютно аналогичное решение...

вы уверены что решение полностью аналогично? тогда вопрос, а зачем что-то принимать отдельно если и сегодняшнее законодательство допускает переработку и при этом расписано как должны оплачиваться сверурочные часы?...

Именно так в этой новости пишут:
за умови підписання відповідного договору, збільшити тривалість робочого дня до 12 годин

и
За кожну додаткову годину роботи працівник отримуватиме окрему плату.
т.е. полностью аналогично.


А принимать нужно вот почему:
Уже зараз на багатьох підприємствах українці працюють довше восьми годин. Також є роботи, які неможливі за графіком. З одного боку, таке нововведення дозволить узаконити ситуацію, яка вже склалася. З іншого – дасть можливість заробляти більше”

не знаю что в вас вселяет увереность... пока за последние 3-4 года всё что принимала нынешняя власть с визгом, что так делают в Европе приводило с ухудшению жизни в стране...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3377
З нами з: 06.08.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:46

  _hunter написав:
  gleb написав:_hunter Это не канцеляризм а требование Конституции Украины, которая запрещает любые размежевания по национальному признаку. У нас нет в паспорте графы : национальность, если Вы не знали или забыли. Так что не надо включать блондинку

Те "требования" только на "действия" распространаяются: про заголовки новостей -- такого я не слышал. -- или у вас есть примеры обратного?
"включать блондинку"... -- это "кто-то" тут режим на букву "д" включил, на "ровном месте", что забавно.

Кстати: про "конституцию" -- это вы сами приврали? -- или с "Законом о противодействии дискриминации" перепутали? :lol:

Вижу вы ее т.е. Конституцию не читали. Ну не удивительно
gleb
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 17.08.06
Подякував: 184 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:48

  gleb написав:
  _hunter написав:Те "требования" только на "действия" распространаяются: про заголовки новостей -- такого я не слышал. -- или у вас есть примеры обратного?
"включать блондинку"... -- это "кто-то" тут режим на букву "д" включил, на "ровном месте", что забавно.

Кстати: про "конституцию" -- это вы сами приврали? -- или с "Законом о противодействии дискриминации" перепутали? :lol:

Вижу вы ее т.е. Конституцию не читали. Ну не удивительно

Статью Конституции "читавшего" не затруднит привести?.. :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 717
З нами з: 22.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:50

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:вы уверены что решение полностью аналогично? тогда вопрос, а зачем что-то принимать отдельно если и сегодняшнее законодательство допускает переработку и при этом расписано как должны оплачиваться сверурочные часы?...

Именно так в этой новости пишут:
за умови підписання відповідного договору, збільшити тривалість робочого дня до 12 годин

и
За кожну додаткову годину роботи працівник отримуватиме окрему плату.
т.е. полностью аналогично.


А принимать нужно вот почему:
Уже зараз на багатьох підприємствах українці працюють довше восьми годин. Також є роботи, які неможливі за графіком. З одного боку, таке нововведення дозволить узаконити ситуацію, яка вже склалася. З іншого – дасть можливість заробляти більше”

не знаю что в вас вселяет увереность... пока за последние 3-4 года всё что принимала нынешняя власть с визгом, что так делают в Европе приводило с ухудшению жизни в стране...

Ну так -- доживем -- увидим.
Хотя в соседней ветке вы обратную логику протолкнуть пытались -- вида "наметки есть -- значит уже все понятно"...
_hunter
 
Повідомлень: 717
З нами з: 22.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депутати пропонують підвищити пенсії для громадян зі...
R2 » Вів 27 бер, 2018 12:14
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 12:14
Тракторист
В Україні треба скоротити робочий день до 5-6 годин, - експе 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 19 січ, 2017 21:38
42 5563
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 16:29
Dimastuy10
Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 12 бер, 2018 17:02
75 5717
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 15:13
Ukrainian
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55076)
29.03.2018 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.