Українцям пропонують збільшити робочий день

Додано: Чет 29 бер, 2018 14:23

Faceless написав:

К слову те, кто едет в поляндию разнорабочими фигачат по 12 и более часов и часто не 5 а 6 дней в неделю К слову те, кто едет в поляндию разнорабочими фигачат по 12 и более часов и часто не 5 а 6 дней в неделю

А при чем здесь Польша.Не надо путать х.й с пальцем.В Польше наши соотечественники трудовые мигранты, легалы или нелегалы. Соответственно и прав поменьше. Предлагаете всех украинских работников наемного труда приравнять к бесправным трудовым мигрантам? Еще и паспорта у них заберите,чтобы и мыслей не возникало как им драпануть за бугор. Пусть здесь, как вы скромно выразились, "фигачат" на местных жлобов по 12 часов и радуются, что им хоть что-то платят. Откуда такая ненависть к своим соотечественикам ибезграничная любовь к беспределу провластных держиморд? Просто диву даешся,читая такие "перлы".