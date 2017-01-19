Українцям пропонують збільшити робочий день

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Faceless написав: К слову те, кто едет в поляндию разнорабочими фигачат по 12 и более часов и часто не 5 а 6 дней в неделю
А при чем здесь Польша.Не надо путать х.й с пальцем.В Польше наши соотечественники трудовые мигранты, легалы или нелегалы. Соответственно и прав поменьше. Предлагаете всех украинских работников наемного труда приравнять к бесправным трудовым мигрантам? Еще и паспорта у них заберите,чтобы и мыслей не возникало как им драпануть за бугор. Пусть здесь, как вы скромно выразились, "фигачат" на местных жлобов по 12 часов и радуются, что им хоть что-то платят. Откуда такая ненависть к своим соотечественикам и безграничная любовь к беспределу провластных держиморд? Просто диву даешся,читая такие "перлы".
Востаннє редагувалось qazzax в Чет 29 бер, 2018 15:10, всього редагувалось 2 разів.
vovaplus написав:В поляків узаконено 8 годин,а надгодини вибираєш сам може чи не можеш.
"тут" предлагают абсолютно аналогичное решение...
вы уверены что решение полностью аналогично? тогда вопрос, а зачем что-то принимать отдельно если и сегодняшнее законодательство допускает переработку и при этом расписано как должны оплачиваться сверурочные часы?...
Именно так в этой новости пишут:
за умови підписання відповідного договору, збільшити тривалість робочого дня до 12 годин
и
За кожну додаткову годину роботи працівник отримуватиме окрему плату. т.е. полностью аналогично.
А принимать нужно вот почему:
Уже зараз на багатьох підприємствах українці працюють довше восьми годин. Також є роботи, які неможливі за графіком. З одного боку, таке нововведення дозволить узаконити ситуацію, яка вже склалася. З іншого – дасть можливість заробляти більше”
_hunter написав:"тут" предлагают абсолютно аналогичное решение...
вы уверены что решение полностью аналогично? тогда вопрос, а зачем что-то принимать отдельно если и сегодняшнее законодательство допускает переработку и при этом расписано как должны оплачиваться сверурочные часы?...
Именно так в этой новости пишут:
за умови підписання відповідного договору, збільшити тривалість робочого дня до 12 годин
и
За кожну додаткову годину роботи працівник отримуватиме окрему плату. т.е. полностью аналогично.
А принимать нужно вот почему:
Уже зараз на багатьох підприємствах українці працюють довше восьми годин. Також є роботи, які неможливі за графіком. З одного боку, таке нововведення дозволить узаконити ситуацію, яка вже склалася. З іншого – дасть можливість заробляти більше”
не знаю что в вас вселяет увереность... пока за последние 3-4 года всё что принимала нынешняя власть с визгом, что так делают в Европе приводило с ухудшению жизни в стране...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
gleb написав:_hunter Это не канцеляризм а требование Конституции Украины, которая запрещает любые размежевания по национальному признаку. У нас нет в паспорте графы : национальность, если Вы не знали или забыли. Так что не надо включать блондинку
Те "требования" только на "действия" распространаяются: про заголовки новостей -- такого я не слышал. -- или у вас есть примеры обратного? "включать блондинку"... -- это "кто-то" тут режим на букву "д" включил, на "ровном месте", что забавно.
Кстати: про "конституцию" -- это вы сами приврали? -- или с "Законом о противодействии дискриминации" перепутали?
Вижу вы ее т.е. Конституцию не читали. Ну не удивительно
_hunter написав:Те "требования" только на "действия" распространаяются: про заголовки новостей -- такого я не слышал. -- или у вас есть примеры обратного? "включать блондинку"... -- это "кто-то" тут режим на букву "д" включил, на "ровном месте", что забавно.
Кстати: про "конституцию" -- это вы сами приврали? -- или с "Законом о противодействии дискриминации" перепутали?
Вижу вы ее т.е. Конституцию не читали. Ну не удивительно
Статью Конституции "читавшего" не затруднит привести?..
Тракторист написав:вы уверены что решение полностью аналогично? тогда вопрос, а зачем что-то принимать отдельно если и сегодняшнее законодательство допускает переработку и при этом расписано как должны оплачиваться сверурочные часы?...
Именно так в этой новости пишут:
за умови підписання відповідного договору, збільшити тривалість робочого дня до 12 годин
и
За кожну додаткову годину роботи працівник отримуватиме окрему плату. т.е. полностью аналогично.
А принимать нужно вот почему:
Уже зараз на багатьох підприємствах українці працюють довше восьми годин. Також є роботи, які неможливі за графіком. З одного боку, таке нововведення дозволить узаконити ситуацію, яка вже склалася. З іншого – дасть можливість заробляти більше”
не знаю что в вас вселяет увереность... пока за последние 3-4 года всё что принимала нынешняя власть с визгом, что так делают в Европе приводило с ухудшению жизни в стране...
Ну так -- доживем -- увидим. Хотя в соседней ветке вы обратную логику протолкнуть пытались -- вида "наметки есть -- значит уже все понятно"...