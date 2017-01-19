Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:15

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:не понял о чём вы?...

Про мост -- который "уже есть". Хотя пока только предварительная дата "запуска" есть.

мост действительно есть, но автомобильное движение начнётся только в следующем году, так как для этого надо выполнить комплекс работ - в чём противоречие?

Так "проект" закона тоже есть. Чтобы его "запустить" -- нужно выполнить "небольшой" копмплекс работ. Никакого противоречия нет :lol:

P.S.
Пока мост не начал выполнять свою основную функцию -- пока по нему нет никакого регулярного движения (даже пешеходного) -- моста нет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:40

  _hunter написав:
  Тракторист написав:
  _hunter написав:Про мост -- который "уже есть". Хотя пока только предварительная дата "запуска" есть.

мост действительно есть, но автомобильное движение начнётся только в следующем году, так как для этого надо выполнить комплекс работ - в чём противоречие?

Так "проект" закона тоже есть. Чтобы его "запустить" -- нужно выполнить "небольшой" копмплекс работ. Никакого противоречия нет :lol:

P.S.
Пока мост не начал выполнять свою основную функцию -- пока по нему нет никакого регулярного движения (даже пешеходного) -- моста нет...

в этой ситуатиции с мостами всё проще, так как их строительство более предсказуемо и логично чем украинское законотворчество... :D
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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