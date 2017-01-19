Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:15
Тракторист написав: _hunter написав: Тракторист написав:
не понял о чём вы?...
Про мост -- который "уже есть". Хотя пока только предварительная дата "запуска" есть.
мост действительно есть, но автомобильное движение начнётся только в следующем году, так как для этого надо выполнить комплекс работ - в чём противоречие?
Так "проект" закона тоже есть. Чтобы его "запустить" -- нужно выполнить "небольшой" копмплекс работ. Никакого противоречия нет
P.S.
Пока мост не начал выполнять свою основную функцию -- пока по нему нет никакого регулярного движения (даже пешеходного) -- моста нет...
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:40
_hunter написав: Тракторист написав: _hunter написав:
Про мост -- который "уже есть". Хотя пока только предварительная дата "запуска" есть.
мост действительно есть, но автомобильное движение начнётся только в следующем году, так как для этого надо выполнить комплекс работ - в чём противоречие?
Так "проект" закона тоже есть. Чтобы его "запустить" -- нужно выполнить "небольшой" копмплекс работ. Никакого противоречия нет
P.S.
Пока мост не начал выполнять свою основную функцию -- пока по нему нет никакого регулярного движения (даже пешеходного) -- моста нет...
в этой ситуатиции с мостами всё проще, так как их строительство более предсказуемо и логично чем украинское законотворчество...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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