Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:15
Тракторист написав: _hunter написав: Тракторист написав:
не понял о чём вы?...
Про мост -- который "уже есть". Хотя пока только предварительная дата "запуска" есть.
мост действительно есть, но автомобильное движение начнётся только в следующем году, так как для этого надо выполнить комплекс работ - в чём противоречие?
Так "проект" закона тоже есть. Чтобы его "запустить" -- нужно выполнить "небольшой" копмплекс работ. Никакого противоречия нет
P.S.
Пока мост не начал выполнять свою основную функцию -- пока по нему нет никакого регулярного движения (даже пешеходного) -- моста нет...
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:40
_hunter написав: Тракторист написав: _hunter написав:
Про мост -- который "уже есть". Хотя пока только предварительная дата "запуска" есть.
мост действительно есть, но автомобильное движение начнётся только в следующем году, так как для этого надо выполнить комплекс работ - в чём противоречие?
Так "проект" закона тоже есть. Чтобы его "запустить" -- нужно выполнить "небольшой" копмплекс работ. Никакого противоречия нет
P.S.
Пока мост не начал выполнять свою основную функцию -- пока по нему нет никакого регулярного движения (даже пешеходного) -- моста нет...
в этой ситуатиции с мостами всё проще, так как их строительство более предсказуемо и логично чем украинское законотворчество...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:53
Тенденция очень удручающая. И речь уже не идёт о людях среднего возраста, в силу реалий очутившихся за бортом. Речь уже идёт о молодых людях - валят из страны совершенно молодые люди, умные, сообразительные и трудолюбивые. Наши ребята в немецких вузах все как один с неимоверно высокими проходными баллами и потенциалом. Маловероятно, что кто-то из них осмелится вернтутьс назад. Те, кто закончил/заканчивает вузы здесь, попробовав годик два, довольно быстро понимают что нифига здесь не светит - печаль
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:08
Тракторист написав: _hunter написав: Тракторист написав:
мост действительно есть, но автомобильное движение начнётся только в следующем году, так как для этого надо выполнить комплекс работ - в чём противоречие?
Так "проект" закона тоже есть. Чтобы его "запустить" -- нужно выполнить "небольшой" копмплекс работ. Никакого противоречия нет
P.S.
Пока мост не начал выполнять свою основную функцию -- пока по нему нет никакого регулярного движения (даже пешеходного) -- моста нет...
в этой ситуатиции с мостами всё проще, так как их строительство более предсказуемо и логично чем украинское законотворчество...
Ага: "проще и предсказуемо"... -- вы это Берлину скажите -- они с 10 лет аэропорт достроить не могут.
А у моста _уже_ фундаментальный "косяк" есть -- втречный пролеты "не сошлись"... -- сойдутся ли -- не факт.
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_hunter
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:18
_hunter написав:
Ага: "проще и предсказуемо"... -- вы это Берлину скажите -- они с 10 лет аэропорт достроить не могут.
вы лучше вспомните про долгострои в Киеве: подольский мостовой переход и метро на Троещину, станцию метро Львовская брама, которая готова на 90%, а 20 лет её не могут запустить из-за долгостроя института Карпенко-Карого под зданием которого должен быть вход на станцию и т.д.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:47
Тракторист написав: _hunter написав:
Ага: "проще и предсказуемо"... -- вы это Берлину скажите -- они с 10 лет аэропорт достроить не могут.
вы лучше вспомните про долгострои в Киеве: подольский мостовой переход и метро на Троещину, станцию метро Львовская брама, которая готова на 90%, а 20 лет её не могут запустить из-за долгостроя института Карпенко-Карого под зданием которого должен быть вход на станцию и т.д.
Я не понял -- это вы спорите со мной или подыгрываете? -- аргумент про подвижность сроков на територии xUSSR -- он мой был...
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_hunter
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Додано: Чет 29 бер, 2018 19:02
Ratatui написав:
имею товарища который через 5 лет имея уже вид на жительство вернулся из Австралии и на вопрос: чего вернулся? Ответил: тут я живу, а там одна работа.
Скорее, вид на жительство кончился,т.к. Австралия одна из благополучнейших стран
back in USSR
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slavek
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Додано: Чет 29 бер, 2018 19:03
_hunter написав:
А у моста _уже_ фундаментальный "косяк" есть -- втречный пролеты "не сошлись"... -- сойдутся ли -- не факт.
И кто это вам рассказал?
Очевидец или главный конструктор проекта?
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slavek
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Додано: Чет 29 бер, 2018 19:15
slavek написав: _hunter написав:
А у моста _уже_ фундаментальный "косяк" есть -- втречный пролеты "не сошлись"... -- сойдутся ли -- не факт.
И кто это вам рассказал?
Очевидец или главный конструктор проекта?
Очевидец естественно. По очевидным причинам ни один конструктор "там" открыто о таких проблемах не заявит.
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_hunter
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Додано: Чет 29 бер, 2018 19:25
_hunter а телефона с камерой у этого "очевидца" как всегда не оказалось?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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