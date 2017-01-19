Українцям пропонують збільшити робочий день

Додано: Чет 29 бер, 2018 17:53

Тенденция очень удручающая. И речь уже не идёт о людях среднего возраста, в силу реалий очутившихся за бортом. Речь уже идёт о молодых людях - валят из страны совершенно молодые люди, умные, сообразительные и трудолюбивые. Наши ребята в немецких вузах все как один с неимоверно высокими проходными баллами и потенциалом. Маловероятно, что кто-то из них осмелится вернтутьс назад. Те, кто закончил/заканчивает вузы здесь, попробовав годик два, довольно быстро понимают что нифига здесь не светит - печаль