Українцям пропонують збільшити робочий день

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_hunter написав:Ага: "проще и предсказуемо"... -- вы это Берлину скажите -- они с 10 лет аэропорт достроить не могут.
вы лучше вспомните про долгострои в Киеве: подольский мостовой переход и метро на Троещину, станцию метро Львовская брама, которая готова на 90%, а 20 лет её не могут запустить из-за долгостроя института Карпенко-Карого под зданием которого должен быть вход на станцию и т.д.
Я не понял -- это вы спорите со мной или подыгрываете? -- аргумент про подвижность сроков на територии xUSSR -- он мой был...
просто вы пишите про проблемы в России или Германии так как будто по аналогичным вопросам в Украине всё идеально...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Потому. что: а) знаю не одну распавшуюся семью б) имею пару сотрудников у себя на фирме которые вернулись " счастливые" с зароботков в)имею товарища который через 5 лет имея уже вид на жительство вернулся из Австралии и на вопрос: чего вернулся? Ответил: тут я живу, а там одна работа. г) большинство уезжает молодых которым море по колено, поэтому мозг будет включаться гораздо позже.
Но некоторым и везет , не спорю. Удачно выходят замуж, получают вид на жительство и.т.д.
Кстати . а вы не хотите присоединиться к миллионам? Может джэк пот получится сорвать!
Я не могу спорить о Ваших знаниях о количестве распавшихся семей, мне это не интересно. Частные примеры не имеют значения. Да, нашим людям приходится терпеть унижения, лишения и пр. Но едут они туда, в большинстве своем, не потому, что "мозг потом включится", а потому что выжить хотят в этом "безумном безумном мире". Хотят заработать на обучение детей и отложить на старость. Правительство гРОЙСМАНА не создало ни одного нового рабочего места для прекращения мытарств граждан Украины, хотя это ЕГО, ПРАВИТЕЛЬСТВА, первейшая задача: создавать новые рабочие места! За предложение спасибо. Сами дерзайте, пока молодой.
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки. Як наслідок, їх оцінки збільшено: у 2015 році – до 7 млрд доларів, у 2016 році – до 7,5 млрд доларів, у 2017 році – до 9,3 млрд доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)