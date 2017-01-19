Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:28

  _hunter написав:
  Тракторист написав:
  _hunter написав:Ага: "проще и предсказуемо"... -- вы это Берлину скажите -- они с 10 лет аэропорт достроить не могут.

вы лучше вспомните про долгострои в Киеве: подольский мостовой переход и метро на Троещину, станцию метро Львовская брама, которая готова на 90%, а 20 лет её не могут запустить из-за долгостроя института Карпенко-Карого под зданием которого должен быть вход на станцию и т.д.

Я не понял -- это вы спорите со мной или подыгрываете? -- аргумент про подвижность сроков на територии xUSSR -- он мой был...

просто вы пишите про проблемы в России или Германии так как будто по аналогичным вопросам в Украине всё идеально... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:52

  Ratatui написав:Karp

Потому. что: а) знаю не одну распавшуюся семью
б) имею пару сотрудников у себя на фирме которые вернулись " счастливые" с зароботков
в)имею товарища который через 5 лет имея уже вид на жительство вернулся из Австралии и на вопрос: чего вернулся? Ответил: тут я живу, а там одна работа.
г) большинство уезжает молодых которым море по колено, поэтому мозг будет включаться гораздо позже.

Но некоторым и везет , не спорю. Удачно выходят замуж, получают вид на жительство и.т.д.

Кстати . а вы не хотите присоединиться к миллионам? Может джэк пот получится сорвать!

Я не могу спорить о Ваших знаниях о количестве распавшихся семей, мне это не интересно. Частные примеры не имеют значения. Да, нашим людям приходится терпеть унижения, лишения и пр. Но едут они туда, в большинстве своем, не потому, что "мозг потом включится", а потому что выжить хотят в этом "безумном безумном мире". Хотят заработать на обучение детей и отложить на старость. Правительство гРОЙСМАНА не создало ни одного нового рабочего места для прекращения мытарств граждан Украины, хотя это ЕГО, ПРАВИТЕЛЬСТВА, первейшая задача: создавать новые рабочие места!
За предложение спасибо. Сами дерзайте, пока молодой.
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори
На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки.
Як наслідок, їх оцінки збільшено:
у 2015 році – до 7 млрд доларів,
у 2016 році – до 7,5 млрд доларів,
у 2017 році – до 9,3 млрд доларів.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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