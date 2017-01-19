Українцям пропонують збільшити робочий день

Ratatui написав:

Потому. что: а) знаю не одну распавшуюся семьюб) имею пару сотрудников у себя на фирме которые вернулись " счастливые" с зароботковв)имею товарища который через 5 лет имея уже вид на жительство вернулся из Австралии и на вопрос: чего вернулся? Ответил: тут я живу, а там одна работа.г) большинство уезжает молодых которым море по колено, поэтому мозг будет включаться гораздо позже.Но некоторым и везет , не спорю. Удачно выходят замуж, получают вид на жительство и.т.д.Кстати . а вы не хотите присоединиться к миллионам? Может джэк пот получится сорвать!