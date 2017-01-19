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Українцям пропонують
збільшити робочий день

Українцям пропонують збільшити робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:28

  _hunter написав:
  Тракторист написав:
  _hunter написав:Ага: "проще и предсказуемо"... -- вы это Берлину скажите -- они с 10 лет аэропорт достроить не могут.

вы лучше вспомните про долгострои в Киеве: подольский мостовой переход и метро на Троещину, станцию метро Львовская брама, которая готова на 90%, а 20 лет её не могут запустить из-за долгостроя института Карпенко-Карого под зданием которого должен быть вход на станцию и т.д.

Я не понял -- это вы спорите со мной или подыгрываете? -- аргумент про подвижность сроков на територии xUSSR -- он мой был...

просто вы пишите про проблемы в России или Германии так как будто по аналогичным вопросам в Украине всё идеально... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:52

  Ratatui написав:Karp

Потому. что: а) знаю не одну распавшуюся семью
б) имею пару сотрудников у себя на фирме которые вернулись " счастливые" с зароботков
в)имею товарища который через 5 лет имея уже вид на жительство вернулся из Австралии и на вопрос: чего вернулся? Ответил: тут я живу, а там одна работа.
г) большинство уезжает молодых которым море по колено, поэтому мозг будет включаться гораздо позже.

Но некоторым и везет , не спорю. Удачно выходят замуж, получают вид на жительство и.т.д.

Кстати . а вы не хотите присоединиться к миллионам? Может джэк пот получится сорвать!

Я не могу спорить о Ваших знаниях о количестве распавшихся семей, мне это не интересно. Частные примеры не имеют значения. Да, нашим людям приходится терпеть унижения, лишения и пр. Но едут они туда, в большинстве своем, не потому, что "мозг потом включится", а потому что выжить хотят в этом "безумном безумном мире". Хотят заработать на обучение детей и отложить на старость. Правительство гРОЙСМАНА не создало ни одного нового рабочего места для прекращения мытарств граждан Украины, хотя это ЕГО, ПРАВИТЕЛЬСТВА, первейшая задача: создавать новые рабочие места!
За предложение спасибо. Сами дерзайте, пока молодой.
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори
На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки.
Як наслідок, їх оцінки збільшено:
у 2015 році – до 7 млрд доларів,
у 2016 році – до 7,5 млрд доларів,
у 2017 році – до 9,3 млрд доларів.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:53

Re: Українцям пропонують збільшити робочий день

  Moimir написав:т о молодых людях - валят из страны совершенно молодые люди, умные, сообразительные и трудолюбивые. Наши ребята в немецких вузах все как один с неимоверно высокими проходными баллами и потенциалом. Маловероятно, что кто-то из них осмелится вернтутьс назад. Те, кто закончил/заканчивает вузы здесь, попробовав годик два, довол

Вот если бы приняли закон о 6-ти часовом рабочем дне, все бы вернулись и еще бы немецких гастарбайтеров захватили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:58

  RomanTik написав:_hunter а телефона с камерой у этого "очевидца" как всегда не оказалось?

В смысле "не оказалось"? -- очень даже оказалось:
korrespondent.net/world/russia/3940385
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:01

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Я не понял -- это вы спорите со мной или подыгрываете? -- аргумент про подвижность сроков на територии xUSSR -- он мой был...

просто вы пишите про проблемы в России или Германии так как будто по аналогичным вопросам в Украине всё идеально... :mrgreen:

Гиде, простите? -- с цитатами желательно...
Все, что я писал -- это "назначенная дата открытия -- это вообще ниочем". Имеет значение только реальная дата открытия.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:18

  _hunter написав:"назначенная дата открытия -- это вообще ниочем". Имеет значение только реальная дата открытия.

интересно как вы с этой позиции опишите действия украинских властей у которых всё хорошее как правило состоится после окончания их полномочий... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:48

  Тракторист написав:
  _hunter написав:"назначенная дата открытия -- это вообще ниочем". Имеет значение только реальная дата открытия.

интересно как вы с этой позиции опишите действия украинских властей у которых всё хорошее как правило состоится после окончания их полномочий... :mrgreen:

К чему вопрос, простите? -- никак не опишу: я на "обещания" особо не смотрю -- большу на реальные дела...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:13

[quote="4335384:_hunter"][Кстати: про "конституцию" -- это вы сами приврали? -- или с "Законом о противодействии дискриминации" перепутали? :lol:[/quote]
Вижу вы ее т.е. Конституцию не читали. Ну не удивительно[/quote]
Статью Конституции "читавшего" не затруднит привести?.. :oops:[/quote]

Не затруднит, а то Вам видно тяжело дается текст объемом больше двух параграфов:

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
gleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:23

  gleb написав:[quote="4335384:_hunter"][Кстати: про "конституцию" -- это вы сами приврали? -- или с "Законом о противодействии дискриминации" перепутали? :lol:[/quote]
Вижу вы ее т.е. Конституцию не читали. Ну не удивительно[/quote]
Статью Конституции "читавшего" не затруднит привести?.. :oops:[/quote]

Не затруднит, а то Вам видно тяжело дается текст объемом больше двух параграфов:

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.[/quote]

А вы, как в том анекдоте "ничитатель"? -- каким боком эта статья: "_Громадяни_ мають ..." относится к трудовым отношениям с нерезидентами? А если с резидентами -- почему граждан Украины нельзя называть "украинцами"?
Более того: (я, кстати, спрашивал уже об этом) -- где вы среди "мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом" нашли упоминание о "дискриминация путем именования в новостных заголовках"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16

_hunter Да проблемы не со зрением а с головой
gleb
 
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  #<1 ... 6789>
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