Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:31

  gleb написав:Да проблемы не со зрением а с головой

Примерно так я и думал, но решил не озвучивать -- жалобы на оскорбления, все такое...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:13

Karp

Я уехать не могу так как вместо Гройсмана создаю рабочие места для таких как вы. Я лучше пока такие как вы будут работать попутешествую. Стран 40 уже посетил. Даст бог ещё с 30 увижу.
Если ждать, что вам какой то Гройсман, Кацман,Фирташ и так далее будет создавать рабочие места, то лучше сразу в Польшу на огурцы ехать они там уже созрели их надо собирать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:10

  Ratatui написав:Karp
Я уехать не могу так как вместо Гройсмана создаю рабочие места для таких как вы. Я лучше пока такие как вы будут работать попутешествую. Стран 40 уже посетил. Даст бог ещё с 30 увижу.
Если ждать, что вам какой то Гройсман, Кацман,Фирташ и так далее будет создавать рабочие места, то лучше сразу в Польшу на огурцы ехать они там уже созрели их надо собирать.
який Ви все таки молодець:
і за гройсмана працюєте і подорожуєте і недолугі безкоштовні поради роздаєте незнайомим людям... :D Те що Ви знаєте про огірки саме цінне із Вашої писанини. З людиною, котра не бачить різниці між гройсманом і фірташем мені дискутувати не цікаво.
Одна розумна жінка помітила:
"Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей."
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:45

  slavek написав:И кто это вам рассказал?
Очевидец или главный конструктор проекта?


  _hunter написав:Очевидец естественно. По очевидным причинам ни один конструктор "там" открыто о таких проблемах не заявит.


А вы что,знаете конструкторов которые там работают?
Фото не сошедшихся пролетов очевидец нигде не опубликовал?
back in USSR
slavek
 
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