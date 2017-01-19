Українцям пропонують збільшити робочий день

Примерно так я и думал, но решил не озвучивать -- жалобы на оскорбления, все такое...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:31
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:13
Karp
Я уехать не могу так как вместо Гройсмана создаю рабочие места для таких как вы. Я лучше пока такие как вы будут работать попутешествую. Стран 40 уже посетил. Даст бог ещё с 30 увижу.
Если ждать, что вам какой то Гройсман, Кацман,Фирташ и так далее будет создавать рабочие места, то лучше сразу в Польшу на огурцы ехать они там уже созрели их надо собирать.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:10
який Ви все таки молодець:
і за гройсмана працюєте і подорожуєте і недолугі безкоштовні поради роздаєте незнайомим людям... Те що Ви знаєте про огірки саме цінне із Вашої писанини. З людиною, котра не бачить різниці між гройсманом і фірташем мені дискутувати не цікаво.
Одна розумна жінка помітила:
"Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей."
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:45
А вы что,знаете конструкторов которые там работают?
Фото не сошедшихся пролетов очевидец нигде не опубликовал?
back in USSR
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