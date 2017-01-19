Українцям пропонують збільшити робочий день

Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:13

Karp



Я уехать не могу так как вместо Гройсмана создаю рабочие места для таких как вы. Я лучше пока такие как вы будут работать попутешествую. Стран 40 уже посетил. Даст бог ещё с 30 увижу.

Если ждать, что вам какой то Гройсман, Кацман,Фирташ и так далее будет создавать рабочие места, то лучше сразу в Польшу на огурцы ехать они там уже созрели их надо собирать.