Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:31
gleb написав:
Да проблемы не со зрением а с головой
Примерно так я и думал, но решил не озвучивать -- жалобы на оскорбления, все такое...
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_hunter
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:13
Karp
Я уехать не могу так как вместо Гройсмана создаю рабочие места для таких как вы. Я лучше пока такие как вы будут работать попутешествую. Стран 40 уже посетил. Даст бог ещё с 30 увижу.
Если ждать, что вам какой то Гройсман, Кацман,Фирташ и так далее будет создавать рабочие места, то лучше сразу в Польшу на огурцы ехать они там уже созрели их надо собирать.
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Ratatui
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:10
Ratatui написав:Karp
Я уехать не могу так как вместо Гройсмана создаю рабочие места для таких как вы. Я лучше пока такие как вы будут работать попутешествую. Стран 40 уже посетил. Даст бог ещё с 30 увижу.
Если ждать, что вам какой то Гройсман, Кацман,Фирташ и так далее будет создавать рабочие места, то лучше сразу в Польшу на огурцы ехать они там уже созрели их надо собирать.
який Ви все таки молодець:
і за гройсмана працюєте і подорожуєте і недолугі безкоштовні поради роздаєте незнайомим людям...
Те що Ви знаєте про огірки саме цінне із Вашої писанини. З людиною, котра не бачить різниці між гройсманом і фірташем мені дискутувати не цікаво.
Одна розумна жінка помітила:
"Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей."
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:45
slavek написав:
И кто это вам рассказал?
Очевидец или главный конструктор проекта?
_hunter написав:
Очевидец естественно. По очевидным причинам ни один конструктор "там" открыто о таких проблемах не заявит.
А вы что,знаете конструкторов которые там работают?
Фото не сошедшихся пролетов очевидец нигде не опубликовал?
back in USSR
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:38
Karp написав: Ratatui написав:Karp
Я уехать не могу так как вместо Гройсмана создаю рабочие места для таких как вы. Я лучше пока такие как вы будут работать попутешествую. Стран 40 уже посетил. Даст бог ещё с 30 увижу.
Если ждать, что вам какой то Гройсман, Кацман,Фирташ и так далее будет создавать рабочие места, то лучше сразу в Польшу на огурцы ехать они там уже созрели их надо собирать.
який Ви все таки молодець:
і за гройсмана працюєте і подорожуєте і недолугі безкоштовні поради роздаєте незнайомим людям...
Те що Ви знаєте про огірки саме цінне із Вашої писанини. З людиною, котра не бачить різниці між гройсманом і фірташем мені дискутувати не цікаво.
Одна розумна жінка помітила:
"Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей."
Иногда надо и советы раздавать заблудшим которые видят своё спасение в вытирании ж*** в Италии и сельхозработах в Польше.
Ну просветите в 10 отличиях Гоцмана от Кацмана.
И не надо бросаться фразами умных женщин.А то создаётся впечатление, что ваш мозг скуден на мысли.
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Ratatui
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:48
Ratatui написав: Karp написав: Ratatui написав:Karp
Я уехать не могу так как вместо Гройсмана создаю рабочие места для таких как вы. Я лучше пока такие как вы будут работать попутешествую. Стран 40 уже посетил. Даст бог ещё с 30 увижу.
Если ждать, что вам какой то Гройсман, Кацман,Фирташ и так далее будет создавать рабочие места, то лучше сразу в Польшу на огурцы ехать они там уже созрели их надо собирать.
який Ви все таки молодець:
і за гройсмана працюєте і подорожуєте і недолугі безкоштовні поради роздаєте незнайомим людям...
Те що Ви знаєте про огірки саме цінне із Вашої писанини. З людиною, котра не бачить різниці між гройсманом і фірташем мені дискутувати не цікаво.
Одна розумна жінка помітила:
"Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей."
Иногда надо и советы раздавать заблудшим которые видят своё спасение в вытирании ж*** в Италии и сельхозработах в Польше. ...
Ну вот и выяснили в чем ты специалист. Мне твои познания в вытирании ж*** не интересны. в бан, товарисч Шариков
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:46
slavek написав: slavek написав:
И кто это вам рассказал?
Очевидец или главный конструктор проекта?
_hunter написав:
Очевидец естественно. По очевидным причинам ни один конструктор "там" открыто о таких проблемах не заявит.
А вы что,знаете конструкторов которые там работают?
Фото не сошедшихся пролетов очевидец нигде не опубликовал?
Я знаю как "там" работают. -- конкретного конструктора "знать" нет необходимости.
Ссылку, как я вижу, вы не открывали? -- зачем спрашивать нужно было?..
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:57
_hunter написав:
Я знаю как "там" работают. -- конкретного конструктора "знать" нет необходимости.
Ссылку, как я вижу, вы не открывали? -- зачем спрашивать нужно было?..
1) Откуда знаете,если украинские фирмы уже 3 года как из Крыма выгнали т.к.российским денег не хватает
2) Какая ссылка и где?
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slavek
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Додано: Пон 02 кві, 2018 12:23
slavek написав: _hunter написав:
Я знаю как "там" работают. -- конкретного конструктора "знать" нет необходимости.
Ссылку, как я вижу, вы не открывали? -- зачем спрашивать нужно было?..
1) Откуда знаете,если украинские фирмы уже 3 года как из Крыма выгнали т.к.российским денег не хватает
2) Какая ссылка и где?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:21
И что в этой ссылке? Некто без имени в контакте не понимающий в какой стадии находится монтаж выложил фото с выводами о будущей катастрофе
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