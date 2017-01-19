Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29

  slavek написав:
  budivelnik написав:В смысле "не оказалось"? -- очень даже оказалось:
https://korrespondent.net/world/russia/3940385-stroytely-kerchenskoho-mosta-ne-smohly-sostykovat-prolety-smy

И что в этой ссылке? Некто без имени в контакте не понимающий в какой стадии находится монтаж выложил фото с выводами о будущей катастрофе

В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже:
Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...
_hunter
 
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