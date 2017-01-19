Українцям пропонують збільшити робочий день

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И что в этой ссылке? Некто без имени в контакте не понимающий в какой стадии находится монтаж выложил фото с выводами о будущей катастрофе
В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже: Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...