Українцям пропонують збільшити робочий день

slavek написав: budivelnik написав:
Розбіг мінімум 0,5 м по висоті і 1-2 м по довжині - важко назвати половиною роботи...
+ мені не відомі пристрої які зможуть підняти і подовжити одну частину на таких розбіжностях щоб зєднати з іншою частиною.
Якщо Вам відомі - поділіться.
Я не мостовик в отличие от вас и проекта не знаю,но перемещать по вертикали можно плавучим краном или домкратом,по горизонтали - только краном.Кроме того,там м.б. просто доборный участок
Розшифрую Ваші пропозиції для тих хто не в темі
1 Розібрати запроектоване кріплення в чотирьох точках (дві опори одного прольйоту і дві опори іншого
2 Замість запроектованих вставити в одному випадку додаткові прокладки (та сторона яка нижча) ,в другому випадку (сторона яка вища ,зрізати кріплення і на його місце поставити кріплення меншої висоти)
3 Зробити вставку в 1-2 м по довжині і закріпити її в не розрахунковий спосіб між двома прольйотами
На виході отримаємо
а - незапланований перепад висот на дорожному полотні
б - незапланований додатковий елемент кріплень між прольйотами
в - незапланований кут між стандартними прольйотами і двома модернізованими.
Цього достаньо?
При цьому не відома ні Вам ні мені причина виникнення цих розбіжностей.
У випадку якщо вони викликані переміщеннями опор в горизонтальному/вертикальному рівнях і причини цих переміщень не відомі чи не усунені - експлуатація моста буде не можливою
Адже якщо в статичному стані виявляються переміщення- то що і в яких обємах буде відбуватись під час динамічних навантажень від транспорту