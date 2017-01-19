Українцям пропонують збільшити робочий день

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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29

  slavek написав:
  budivelnik написав:В смысле "не оказалось"? -- очень даже оказалось:
https://korrespondent.net/world/russia/3940385-stroytely-kerchenskoho-mosta-ne-smohly-sostykovat-prolety-smy

И что в этой ссылке? Некто без имени в контакте не понимающий в какой стадии находится монтаж выложил фото с выводами о будущей катастрофе

В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже:
Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:02

  _hunter написав:В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже:
Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...

А мост как блюдо уже кому-то подали ? И вы точно уверены что пролеты стоят в проектном положении.P S никогда не слышали "полработы дураку не показывают"?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:31

  slavek написав:
  _hunter написав:В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже:
Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...
А мост как блюдо уже кому-то подали ? И вы точно уверены что пролеты стоят в проектном положении.P S никогда не слышали "полработы дураку не показывают"?
Розбіг мінімум 0,5 м по висоті і 1-2 м по довжині - важко назвати половиною роботи...
+ мені не відомі пристрої які зможуть підняти і подовжити одну частину на таких розбіжностях щоб зєднати з іншою частиною.
Якщо Вам відомі - поділіться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:42

  budivelnik написав:Розбіг мінімум 0,5 м по висоті і 1-2 м по довжині - важко назвати половиною роботи...
+ мені не відомі пристрої які зможуть підняти і подовжити одну частину на таких розбіжностях щоб зєднати з іншою частиною.
Якщо Вам відомі - поділіться.

Я не мостовик в отличие от вас и проекта не знаю,но перемещать по вертикали можно плавучим краном или домкратом,по горизонтали - только краном.Кроме того,там м.б. просто доборный участок
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:55

  slavek написав:
  budivelnik написав:Розбіг мінімум 0,5 м по висоті і 1-2 м по довжині - важко назвати половиною роботи...
+ мені не відомі пристрої які зможуть підняти і подовжити одну частину на таких розбіжностях щоб зєднати з іншою частиною.
Якщо Вам відомі - поділіться.
Я не мостовик в отличие от вас и проекта не знаю,но перемещать по вертикали можно плавучим краном или домкратом,по горизонтали - только краном.Кроме того,там м.б. просто доборный участок
Розшифрую Ваші пропозиції для тих хто не в темі
1 Розібрати запроектоване кріплення в чотирьох точках (дві опори одного прольйоту і дві опори іншого
2 Замість запроектованих вставити в одному випадку додаткові прокладки (та сторона яка нижча) ,в другому випадку (сторона яка вища ,зрізати кріплення і на його місце поставити кріплення меншої висоти)
3 Зробити вставку в 1-2 м по довжині і закріпити її в не розрахунковий спосіб між двома прольйотами

На виході отримаємо
а - незапланований перепад висот на дорожному полотні
б - незапланований додатковий елемент кріплень між прольйотами
в - незапланований кут між стандартними прольйотами і двома модернізованими.

Цього достаньо?
При цьому не відома ні Вам ні мені причина виникнення цих розбіжностей.
У випадку якщо вони викликані переміщеннями опор в горизонтальному/вертикальному рівнях і причини цих переміщень не відомі чи не усунені - експлуатація моста буде не можливою
Адже якщо в статичному стані виявляються переміщення- то що і в яких обємах буде відбуватись під час динамічних навантажень від транспорту
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:09

  budivelnik написав: Розшифрую Ваші пропозиції для тих хто не в темі
1 Розібрати запроектоване кріплення в чотирьох точках (дві опори одного прольйоту і дві опори іншого
2 Замість запроектованих вставити в одному випадку додаткові прокладки (та сторона яка нижча) ,в другому випадку (сторона яка вища ,зрізати кріплення і на його місце поставити кріплення меншої висоти)
3 Зробити вставку в 1-2 м по довжині і закріпити її в не розрахунковий спосіб між двома прольйотами

На виході отримаємо
а - незапланований перепад висот на дорожному полотні
б - незапланований додатковий елемент кріплень між прольйотами
в - незапланований кут між стандартними прольйотами і двома модернізованими.

Цього достаньо?
При цьому не відома ні Вам ні мені причина виникнення цих розбіжностей.
У випадку якщо вони викликані переміщеннями опор в горизонтальному/вертикальному рівнях і причини цих переміщень не відомі чи не усунені - експлуатація моста буде не можливою
Адже якщо в статичному стані виявляються переміщення- то що і в яких обємах буде відбуватись під час динамічних навантажень від транспорту

1) Я не предлагал никаких мероприятий по этому "перепаду",а просто ответил на ваш вопрос
2) Прежде чем фантазировать что и как исправлять нужно знать реальную ситуацию и проект - это я вам как человек 5 лет зарабатывавший обследованиями зданий с проектами усиления говорю
3) С чего вы решили что добор не проектный и ненесущий?
4) Повторяю: нужно знать реальный проект чтобы не гадать на кофейной гуще
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:37

  slavek написав:
  _hunter написав:В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже:
Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...

А мост как блюдо уже кому-то подали ? И вы точно уверены что пролеты стоят в проектном положении.P S никогда не слышали "полработы дураку не показывают"?

Еще не "подали". Но тут какая штука интересная: он _уже_ "протух". Т.е. да -- можно *овно посыпать кокосовой стружкой -- и сказать "баунти". Этот этап -- уже давно не "пол работы": по "проекту" там уже флаги должны развешивать полным ходом и асфальт черной краской красить -- через месяц же Царь Всея Руси на Желтой Ладе рассекать должет по этому мосту...
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:43

  slavek написав:
  budivelnik написав: Розшифрую Ваші пропозиції для тих хто не в темі
1 Розібрати запроектоване кріплення в чотирьох точках (дві опори одного прольйоту і дві опори іншого
2 Замість запроектованих вставити в одному випадку додаткові прокладки (та сторона яка нижча) ,в другому випадку (сторона яка вища ,зрізати кріплення і на його місце поставити кріплення меншої висоти)
3 Зробити вставку в 1-2 м по довжині і закріпити її в не розрахунковий спосіб між двома прольйотами

На виході отримаємо
а - незапланований перепад висот на дорожному полотні
б - незапланований додатковий елемент кріплень між прольйотами
в - незапланований кут між стандартними прольйотами і двома модернізованими.

Цього достаньо?
При цьому не відома ні Вам ні мені причина виникнення цих розбіжностей.
У випадку якщо вони викликані переміщеннями опор в горизонтальному/вертикальному рівнях і причини цих переміщень не відомі чи не усунені - експлуатація моста буде не можливою
Адже якщо в статичному стані виявляються переміщення- то що і в яких обємах буде відбуватись під час динамічних навантажень від транспорту

1) Я не предлагал никаких мероприятий по этому "перепаду",а просто ответил на ваш вопрос
2) Прежде чем фантазировать что и как исправлять нужно знать реальную ситуацию и проект - это я вам как человек 5 лет зарабатывавший обследованиями зданий с проектами усиления говорю
3) С чего вы решили что добор не проектный и ненесущий?
4) Повторяю: нужно знать реальный проект чтобы не гадать на кофейной гуще

Ответ на вопрос 3 прост как 5 коп. -- после появления тех фоток (и "сопровождения" в сети) хватило бы одного официального заявления вида "волноваться причин нет: нестыковка проектом предусмотрена -- на том месте будет построен трамплин". И все.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:46

  _hunter написав:Еще не "подали". Но тут какая штука интересная: он _уже_ "протух". Т.е. да -- можно *овно посыпать кокосовой стружкой -- и сказать "баунти". Этот этап -- уже давно не "пол работы": по "проекту" там уже флаги должны развешивать полным ходом и асфальт черной краской красить -- через месяц же Царь Всея Руси на Желтой Ладе рассекать должет по этому мосту...


Чтобы не сотрясать понапрасну воздух и ссылаться на https://kerchinfo.com/prosadka-opor-ker ... lnost.html предлагаю пари вам и будивельнику как это уже сделал исчезнувшему yarg и еще кому-то (не помню):
"Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт 1 апреля вы оба уходите с форума навсегда. Если ваши прогнозы оправдаются уйду я."
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