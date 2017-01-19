Українцям пропонують збільшити робочий день

Додано: Пон 02 кві, 2018 14:55

slavek написав: budivelnik написав: Розбіг мінімум 0,5 м по висоті і 1-2 м по довжині - важко назвати половиною роботи...

+ мені не відомі пристрої які зможуть підняти і подовжити одну частину на таких розбіжностях щоб зєднати з іншою частиною.

Якщо Вам відомі - поділіться. Розбіг мінімум 0,5 м по висоті і 1-2 м по довжині - важко назвати половиною роботи...+ мені не відомі пристрої які зможуть підняти і подовжити одну частину на таких розбіжностях щоб зєднати з іншою частиною.Якщо Вам відомі - поділіться. Я не мостовик в отличие от вас и проекта не знаю,но перемещать по вертикали можно плавучим краном или домкратом,по горизонтали - только краном.Кроме того,там м.б. просто доборный участок Я не мостовик в отличие от вас и проекта не знаю,но перемещать по вертикали можно плавучим краном или домкратом,по горизонтали - только краном.Кроме того,там м.б. просто доборный участок

Розшифрую Ваші пропозиції для тих хто не в темі1 Розібрати запроектоване кріплення в чотирьох точках (дві опори одного прольйоту і дві опори іншого2 Замість запроектованих вставити в одному випадку додаткові прокладки (та сторона яка нижча) ,в другому випадку (сторона яка вища ,зрізати кріплення і на його місце поставити кріплення меншої висоти)3 Зробити вставку в 1-2 м по довжині і закріпити її в не розрахунковий спосіб між двома прольйотамиНа виході отримаємоа - незапланований перепад висот на дорожному полотніб - незапланований додатковий елемент кріплень між прольйотамив - незапланований кут між стандартними прольйотами і двома модернізованими.Цього достаньо?При цьому не відома ні Вам ні мені причина виникнення цих розбіжностей.У випадку якщо вони викликані переміщеннями опор в горизонтальному/вертикальному рівнях і причини цих переміщень не відомі чи не усунені - експлуатація моста буде не можливоюАдже якщо в статичному стані виявляються переміщення- то що і в яких обємах буде відбуватись під час динамічних навантажень від транспорту