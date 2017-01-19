Українцям пропонують збільшити робочий день

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И что в этой ссылке? Некто без имени в контакте не понимающий в какой стадии находится монтаж выложил фото с выводами о будущей катастрофе
В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже: Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...
_hunter написав:В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже: Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...
А мост как блюдо уже кому-то подали ? И вы точно уверены что пролеты стоят в проектном положении.P S никогда не слышали "полработы дураку не показывают"?
_hunter написав:В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже: Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...
А мост как блюдо уже кому-то подали ? И вы точно уверены что пролеты стоят в проектном положении.P S никогда не слышали "полработы дураку не показывают"?
Розбіг мінімум 0,5 м по висоті і 1-2 м по довжині - важко назвати половиною роботи... + мені не відомі пристрої які зможуть підняти і подовжити одну частину на таких розбіжностях щоб зєднати з іншою частиною. Якщо Вам відомі - поділіться.
budivelnik написав:Розбіг мінімум 0,5 м по висоті і 1-2 м по довжині - важко назвати половиною роботи... + мені не відомі пристрої які зможуть підняти і подовжити одну частину на таких розбіжностях щоб зєднати з іншою частиною. Якщо Вам відомі - поділіться.
Я не мостовик в отличие от вас и проекта не знаю,но перемещать по вертикали можно плавучим краном или домкратом,по горизонтали - только краном.Кроме того,там м.б. просто доборный участок
budivelnik написав:Розбіг мінімум 0,5 м по висоті і 1-2 м по довжині - важко назвати половиною роботи... + мені не відомі пристрої які зможуть підняти і подовжити одну частину на таких розбіжностях щоб зєднати з іншою частиною. Якщо Вам відомі - поділіться.
Я не мостовик в отличие от вас и проекта не знаю,но перемещать по вертикали можно плавучим краном или домкратом,по горизонтали - только краном.Кроме того,там м.б. просто доборный участок
Розшифрую Ваші пропозиції для тих хто не в темі 1 Розібрати запроектоване кріплення в чотирьох точках (дві опори одного прольйоту і дві опори іншого 2 Замість запроектованих вставити в одному випадку додаткові прокладки (та сторона яка нижча) ,в другому випадку (сторона яка вища ,зрізати кріплення і на його місце поставити кріплення меншої висоти) 3 Зробити вставку в 1-2 м по довжині і закріпити її в не розрахунковий спосіб між двома прольйотами
На виході отримаємо а - незапланований перепад висот на дорожному полотні б - незапланований додатковий елемент кріплень між прольйотами в - незапланований кут між стандартними прольйотами і двома модернізованими.
Цього достаньо? При цьому не відома ні Вам ні мені причина виникнення цих розбіжностей. У випадку якщо вони викликані переміщеннями опор в горизонтальному/вертикальному рівнях і причини цих переміщень не відомі чи не усунені - експлуатація моста буде не можливою Адже якщо в статичному стані виявляються переміщення- то що і в яких обємах буде відбуватись під час динамічних навантажень від транспорту
budivelnik написав: Розшифрую Ваші пропозиції для тих хто не в темі 1 Розібрати запроектоване кріплення в чотирьох точках (дві опори одного прольйоту і дві опори іншого 2 Замість запроектованих вставити в одному випадку додаткові прокладки (та сторона яка нижча) ,в другому випадку (сторона яка вища ,зрізати кріплення і на його місце поставити кріплення меншої висоти) 3 Зробити вставку в 1-2 м по довжині і закріпити її в не розрахунковий спосіб між двома прольйотами
На виході отримаємо а - незапланований перепад висот на дорожному полотні б - незапланований додатковий елемент кріплень між прольйотами в - незапланований кут між стандартними прольйотами і двома модернізованими.
Цього достаньо? При цьому не відома ні Вам ні мені причина виникнення цих розбіжностей. У випадку якщо вони викликані переміщеннями опор в горизонтальному/вертикальному рівнях і причини цих переміщень не відомі чи не усунені - експлуатація моста буде не можливою Адже якщо в статичному стані виявляються переміщення- то що і в яких обємах буде відбуватись під час динамічних навантажень від транспорту
1) Я не предлагал никаких мероприятий по этому "перепаду",а просто ответил на ваш вопрос 2) Прежде чем фантазировать что и как исправлять нужно знать реальную ситуацию и проект - это я вам как человек 5 лет зарабатывавший обследованиями зданий с проектами усиления говорю 3) С чего вы решили что добор не проектный и ненесущий? 4) Повторяю: нужно знать реальный проект чтобы не гадать на кофейной гуще
_hunter написав:В той ссылке именно то, что я говорил: "мост не сошелся". Имя для этого ну совсем не нужно. И понимание "стадии монтажа" тоже: Для того, чтобы понять -- "стейк сгорел" не нужно быть каким-то мега-крутым кулинаром...
А мост как блюдо уже кому-то подали ? И вы точно уверены что пролеты стоят в проектном положении.P S никогда не слышали "полработы дураку не показывают"?
Еще не "подали". Но тут какая штука интересная: он _уже_ "протух". Т.е. да -- можно *овно посыпать кокосовой стружкой -- и сказать "баунти". Этот этап -- уже давно не "пол работы": по "проекту" там уже флаги должны развешивать полным ходом и асфальт черной краской красить -- через месяц же Царь Всея Руси на Желтой Ладе рассекать должет по этому мосту...
budivelnik написав: Розшифрую Ваші пропозиції для тих хто не в темі 1 Розібрати запроектоване кріплення в чотирьох точках (дві опори одного прольйоту і дві опори іншого 2 Замість запроектованих вставити в одному випадку додаткові прокладки (та сторона яка нижча) ,в другому випадку (сторона яка вища ,зрізати кріплення і на його місце поставити кріплення меншої висоти) 3 Зробити вставку в 1-2 м по довжині і закріпити її в не розрахунковий спосіб між двома прольйотами
На виході отримаємо а - незапланований перепад висот на дорожному полотні б - незапланований додатковий елемент кріплень між прольйотами в - незапланований кут між стандартними прольйотами і двома модернізованими.
Цього достаньо? При цьому не відома ні Вам ні мені причина виникнення цих розбіжностей. У випадку якщо вони викликані переміщеннями опор в горизонтальному/вертикальному рівнях і причини цих переміщень не відомі чи не усунені - експлуатація моста буде не можливою Адже якщо в статичному стані виявляються переміщення- то що і в яких обємах буде відбуватись під час динамічних навантажень від транспорту
1) Я не предлагал никаких мероприятий по этому "перепаду",а просто ответил на ваш вопрос 2) Прежде чем фантазировать что и как исправлять нужно знать реальную ситуацию и проект - это я вам как человек 5 лет зарабатывавший обследованиями зданий с проектами усиления говорю 3) С чего вы решили что добор не проектный и ненесущий? 4) Повторяю: нужно знать реальный проект чтобы не гадать на кофейной гуще
Ответ на вопрос 3 прост как 5 коп. -- после появления тех фоток (и "сопровождения" в сети) хватило бы одного официального заявления вида "волноваться причин нет: нестыковка проектом предусмотрена -- на том месте будет построен трамплин". И все.
_hunter написав:Еще не "подали". Но тут какая штука интересная: он _уже_ "протух". Т.е. да -- можно *овно посыпать кокосовой стружкой -- и сказать "баунти". Этот этап -- уже давно не "пол работы": по "проекту" там уже флаги должны развешивать полным ходом и асфальт черной краской красить -- через месяц же Царь Всея Руси на Желтой Ладе рассекать должет по этому мосту...
Чтобы не сотрясать понапрасну воздух и ссылаться на https://kerchinfo.com/prosadka-opor-ker ... lnost.html предлагаю пари вам и будивельнику как это уже сделал исчезнувшему yarg и еще кому-то (не помню): "Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт 1 апреля вы оба уходите с форума навсегда. Если ваши прогнозы оправдаются уйду я."