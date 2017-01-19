Українцям пропонують збільшити робочий день

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slavek написав:Чтобы не сотрясать понапрасну воздух и ссылаться на https://kerchinfo.com/prosadka-opor-ker ... lnost.html предлагаю пари вам и будивельнику как это уже сделал исчезнувшему yarg и еще кому-то (не помню): "Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт 1 апреля вы оба уходите с форума навсегда. Если ваши прогнозы оправдаются уйду я."
budivelnik написав:не дочекаєтесь
После этого говорить не о чем. А изображать из себя строителя можете перед дилетантами этого форума, но не перед мной