Українцям пропонують збільшити робочий день

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slavek написав:Чтобы не сотрясать понапрасну воздух и ссылаться на https://kerchinfo.com/prosadka-opor-ker ... lnost.html предлагаю пари вам и будивельнику как это уже сделал исчезнувшему yarg и еще кому-то (не помню): "Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт 1 апреля вы оба уходите с форума навсегда. Если ваши прогнозы оправдаются уйду я."
budivelnik написав:не дочекаєтесь
После этого говорить не о чем.
PS Изображать из себя строителя в реальности построившего 2-3 этажные коттеджи и магазинчики для заробитчан можете перед дилетантами , но не перед мной
budivelnik написав:не дочекаєтесь 1 Я чітко розписав що і як можна зробити 2 Навіть для з колін встаючої - це зробити можна 3 Просто в процесі експлуатації виявляться трабли як з - БАМ (останній тунель який добудовували 10 років після розвалу совка і 61 рік після початку будівництва яке почалось ще в 1939, відсутність якого не давала повноцінно експлуатувати цю будову століття,але при цьому не обявлялось що вона не закінчена) -або ремонт Кузі . який как би з ремонту вийшов, в операції в сірії участь прийняв потопивши два власних літаки і далі в ремонтний док став
ПС А це нічого що ви приводите фото встановлення Ж/Д арки , а ссилка кореспондента показує більш пізніші встановлення шляхопроводів. Тобто до опор арки ні в кого претензій не було ,гляньте ще раз де трамплін на шляхопроводі виходить і в майбутньому так явно не паліться Адже така тупа підставка самого себе свідчить або про те що вам до будівельника як мені до марсу , будівельник з одного погляду відрізнить етапи будівництва зображені на фото або про проплаченість Який з варіантів виберете?
После этого говорить не о чем.
Дійсно ні про що Надувати щоки і заявляти про фаховість і не відрізнити фото монтажу арки від монтажу шляхопроводів-може тільки дилетант або проплачений троль Тому ще раз Яку назву ви вважаєте для себе більш справедливою?
ПС А це взагалі перл
Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт
Я переведу його для оточуючих Якщо міст який коштує сотні мільярдів і будується 4 роки , відпрацює в шататному режимі 3 місяці (здали в грудні 2018 , не почали ремонт в квітні 2019) - то це успіх... Да батенька, це до якого старчеського маразму треба дійти щоб вважати що хтось на таке парі підпишеться
Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт
Я переведу його для оточуючих Якщо міст який коштує сотні мільярдів і будується 4 роки , відпрацює в шататному режимі 3 місяці (здали в грудні 2018 , не почали ремонт в квітні 2019) - то це успіх... Да батенька, це до якого старчеського маразму треба дійти щоб вважати що хтось на таке парі підпишеться
"Выдающийся" строитель рассказывал страшилки о просевших опорах,динамических нагрузках,приплел даже БАМ который перестали строить из-за войны и продолжили через 25 лет из-за китайской угрозы,но спорить на то,что мост переживет самый сложный период с ледоходами напрочь отказывается.Так сколько вы ему даете месяцев или лет на эксплуатацию?
slavek написав:]Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт
Я переведу його для оточуючих Якщо міст який коштує сотні мільярдів і будується 4 роки , відпрацює в шататному режимі 3 місяці (здали в грудні 2018 , не почали ремонт в квітні 2019) - то це успіх... Да батенька, це до якого старчеського маразму треба дійти щоб вважати що хтось на таке парі підпишеться
"Выдающийся" строитель рассказывал страшилки о просевших опорах,динамических нагрузках,приплел даже БАМ который перестали строить из-за войны и продолжили через 25 лет из-за китайской угрозы,но спорить на то,что мост переживет самый сложный период с ледоходами напрочь отказывается.Так сколько вы ему даете месяцев или лет на эксплуатацию?
Ще раз для любителя всього ерефського і при цьому проживаючого в Україні 1 Я не експерт і відповідальних експертних оцінок по фото 600х400 - не даю 2 На фото я бачу різницю в горизонтальних і вертикальних спряженнях яка нагадує трамплін більше ніж конструктивну задумку , при чому мене дивує що цього не бачите ви Ви осліпли від нефаховості чи від старості? 3 Причину по якій ця різниця виникла(криворукість педераційників, чи природні катаклізми) - мене якось не цікавить. Для мене очевидно одне - ще до початку ця споруда показала свій норов. Я надіюсь що чим далі в ліс тим товстіші партизани, що в перекладі означає Те що вкрава-щастя не принесе.