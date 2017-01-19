RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям пропонують
збільшити робочий день

Українцям пропонують збільшити робочий день
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 05:52

  slavek написав:Чтобы не сотрясать понапрасну воздух и ссылаться на https://kerchinfo.com/prosadka-opor-ker ... lnost.html предлагаю пари вам и будивельнику как это уже сделал исчезнувшему yarg и еще кому-то (не помню):
"Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт 1 апреля вы оба уходите с форума навсегда. Если ваши прогнозы оправдаются уйду я."


  budivelnik написав:не дочекаєтесь


После этого говорить не о чем.

PS Изображать из себя строителя в реальности построившего 2-3 этажные коттеджи и магазинчики для заробитчан можете перед дилетантами , но не перед мной
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4647
З нами з: 16.08.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:35

  slavek написав:
  budivelnik написав:не дочекаєтесь
1 Я чітко розписав що і як можна зробити
2 Навіть для з колін встаючої - це зробити можна
3 Просто в процесі експлуатації виявляться трабли як з
- БАМ (останній тунель який добудовували 10 років після розвалу совка і 61 рік після початку будівництва яке почалось ще в 1939, відсутність якого не давала повноцінно експлуатувати цю будову століття,але при цьому не обявлялось що вона не закінчена)
-або ремонт Кузі . який как би з ремонту вийшов, в операції в сірії участь прийняв потопивши два власних літаки і далі в ремонтний док став

ПС
А це нічого що ви приводите фото встановлення Ж/Д арки , а ссилка кореспондента показує більш пізніші встановлення шляхопроводів.
Тобто до опор арки ні в кого претензій не було ,гляньте ще раз де трамплін на шляхопроводі виходить і в майбутньому так явно не паліться
Адже така тупа підставка самого себе свідчить
або про те що вам до будівельника як мені до марсу , будівельник з одного погляду відрізнить етапи будівництва зображені на фото
або про проплаченість
Який з варіантів виберете?
После этого говорить не о чем.
Дійсно ні про що
Надувати щоки і заявляти про фаховість і не відрізнити фото монтажу арки від монтажу шляхопроводів-може тільки дилетант або проплачений троль
Тому ще раз
Яку назву ви вважаєте для себе більш справедливою?

ПС
А це взагалі перл
Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт

Я переведу його для оточуючих
Якщо міст який коштує сотні мільярдів і будується 4 роки , відпрацює в шататному режимі 3 місяці (здали в грудні 2018 , не почали ремонт в квітні 2019) - то це успіх...
Да батенька, це до якого старчеського маразму треба дійти щоб вважати що хтось на таке парі підпишеться
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19267
З нами з: 15.01.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:28

  budivelnik написав:
  slavek написав:
ПС
А це взагалі перл
Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт

Я переведу його для оточуючих
Якщо міст який коштує сотні мільярдів і будується 4 роки , відпрацює в шататному режимі 3 місяці (здали в грудні 2018 , не почали ремонт в квітні 2019) - то це успіх...
Да батенька, це до якого старчеського маразму треба дійти щоб вважати що хтось на таке парі підпишеться

"Выдающийся" строитель рассказывал страшилки о просевших опорах,динамических нагрузках,приплел даже БАМ который перестали строить из-за войны и продолжили через 25 лет из-за китайской угрозы,но спорить на то,что мост переживет самый сложный период с ледоходами напрочь отказывается.Так сколько вы ему даете месяцев или лет на эксплуатацию?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4647
З нами з: 16.08.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:43

  slavek написав:
  budivelnik написав:
  slavek написав:]Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт

Я переведу його для оточуючих
Якщо міст який коштує сотні мільярдів і будується 4 роки , відпрацює в шататному режимі 3 місяці (здали в грудні 2018 , не почали ремонт в квітні 2019) - то це успіх...
Да батенька, це до якого старчеського маразму треба дійти щоб вважати що хтось на таке парі підпишеться

"Выдающийся" строитель рассказывал страшилки о просевших опорах,динамических нагрузках,приплел даже БАМ который перестали строить из-за войны и продолжили через 25 лет из-за китайской угрозы,но спорить на то,что мост переживет самый сложный период с ледоходами напрочь отказывается.Так сколько вы ему даете месяцев или лет на эксплуатацию?
Ще раз для любителя всього ерефського і при цьому проживаючого в Україні
1 Я не експерт і відповідальних експертних оцінок по фото 600х400 - не даю
2 На фото я бачу різницю в горизонтальних і вертикальних спряженнях яка нагадує трамплін більше ніж конструктивну задумку , при чому мене дивує що цього не бачите ви Ви осліпли від нефаховості чи від старості?
3 Причину по якій ця різниця виникла(криворукість педераційників, чи природні катаклізми) - мене якось не цікавить.
Для мене очевидно одне - ще до початку ця споруда показала свій норов.
Я надіюсь що чим далі в ліс тим товстіші партизани, що в перекладі означає
Те що вкрава-щастя не принесе.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19267
З нами з: 15.01.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1770 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slavek, titanik і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депутати пропонують підвищити пенсії для громадян зі...
R2 » Вів 27 бер, 2018 12:14
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 12:14
Тракторист
В Україні треба скоротити робочий день до 5-6 годин, - експе 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 19 січ, 2017 21:38
42 5588
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 16:29
Dimastuy10
Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 12 бер, 2018 17:02
75 5772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 15:13
Ukrainian
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.