Українцям пропонують збільшити робочий день

budivelnik написав:

не дочекаєтесь1 Я чітко розписав що і як можна зробити2 Навіть для з колін встаючої - це зробити можна3 Просто в процесі експлуатації виявляться трабли як з- БАМ (останній тунель який добудовували 10 років після розвалу совка і 61 рік після початку будівництва яке почалось ще в 1939, відсутність якого не давала повноцінно експлуатувати цю будову століття,але при цьому не обявлялось що вона не закінчена)-або ремонт Кузі . який как би з ремонту вийшов, в операції в сірії участь прийняв потопивши два власних літаки і далі в ремонтний док ставПСА це нічого що ви приводите фото встановлення Ж/Д арки , а ссилка кореспондента показує більш пізніші встановлення шляхопроводів.Тобто до опор арки ні в кого претензій не було ,гляньте ще раз де трамплін на шляхопроводі виходить і в майбутньому так явно не палітьсяАдже така тупа підставка самого себе свідчитьабо про те що вам до будівельника як мені до марсу , будівельник з одного погляду відрізнить етапи будівництва зображені на фотоабо про проплаченістьЯкий з варіантів виберете?