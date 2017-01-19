Українцям пропонують збільшити робочий день

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slavek написав:Чтобы не сотрясать понапрасну воздух и ссылаться на https://kerchinfo.com/prosadka-opor-ker ... lnost.html предлагаю пари вам и будивельнику как это уже сделал исчезнувшему yarg и еще кому-то (не помню): "Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт 1 апреля вы оба уходите с форума навсегда. Если ваши прогнозы оправдаются уйду я."
budivelnik написав:не дочекаєтесь
После этого говорить не о чем.
PS Изображать из себя строителя в реальности построившего 2-3 этажные коттеджи и магазинчики для заробитчан можете перед дилетантами , но не перед мной
budivelnik написав:не дочекаєтесь 1 Я чітко розписав що і як можна зробити 2 Навіть для з колін встаючої - це зробити можна 3 Просто в процесі експлуатації виявляться трабли як з - БАМ (останній тунель який добудовували 10 років після розвалу совка і 61 рік після початку будівництва яке почалось ще в 1939, відсутність якого не давала повноцінно експлуатувати цю будову століття,але при цьому не обявлялось що вона не закінчена) -або ремонт Кузі . який как би з ремонту вийшов, в операції в сірії участь прийняв потопивши два власних літаки і далі в ремонтний док став
ПС А це нічого що ви приводите фото встановлення Ж/Д арки , а ссилка кореспондента показує більш пізніші встановлення шляхопроводів. Тобто до опор арки ні в кого претензій не було ,гляньте ще раз де трамплін на шляхопроводі виходить і в майбутньому так явно не паліться Адже така тупа підставка самого себе свідчить або про те що вам до будівельника як мені до марсу , будівельник з одного погляду відрізнить етапи будівництва зображені на фото або про проплаченість Який з варіантів виберете?
После этого говорить не о чем.
Дійсно ні про що Надувати щоки і заявляти про фаховість і не відрізнити фото монтажу арки від монтажу шляхопроводів-може тільки дилетант або проплачений троль Тому ще раз Яку назву ви вважаєте для себе більш справедливою?
ПС А це взагалі перл
Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт
Я переведу його для оточуючих Якщо міст який коштує сотні мільярдів і будується 4 роки , відпрацює в шататному режимі 3 місяці (здали в грудні 2018 , не почали ремонт в квітні 2019) - то це успіх... Да батенька, це до якого старчеського маразму треба дійти щоб вважати що хтось на таке парі підпишеться
Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт
Я переведу його для оточуючих Якщо міст який коштує сотні мільярдів і будується 4 роки , відпрацює в шататному режимі 3 місяці (здали в грудні 2018 , не почали ремонт в квітні 2019) - то це успіх... Да батенька, це до якого старчеського маразму треба дійти щоб вважати що хтось на таке парі підпишеться
"Выдающийся" строитель рассказывал страшилки о просевших опорах,динамических нагрузках,приплел даже БАМ который перестали строить из-за войны и продолжили через 25 лет из-за китайской угрозы,но спорить на то,что мост переживет самый сложный период с ледоходами напрочь отказывается.Так сколько вы ему даете месяцев или лет на эксплуатацию?
slavek написав:]Если до конца 2018 года начнется автомобильное движение и до конца марта 2019г мост не станет ни на какой капитальный ремонт
Я переведу його для оточуючих Якщо міст який коштує сотні мільярдів і будується 4 роки , відпрацює в шататному режимі 3 місяці (здали в грудні 2018 , не почали ремонт в квітні 2019) - то це успіх... Да батенька, це до якого старчеського маразму треба дійти щоб вважати що хтось на таке парі підпишеться
"Выдающийся" строитель рассказывал страшилки о просевших опорах,динамических нагрузках,приплел даже БАМ который перестали строить из-за войны и продолжили через 25 лет из-за китайской угрозы,но спорить на то,что мост переживет самый сложный период с ледоходами напрочь отказывается.Так сколько вы ему даете месяцев или лет на эксплуатацию?
Ще раз для любителя всього ерефського і при цьому проживаючого в Україні 1 Я не експерт і відповідальних експертних оцінок по фото 600х400 - не даю 2 На фото я бачу різницю в горизонтальних і вертикальних спряженнях яка нагадує трамплін більше ніж конструктивну задумку , при чому мене дивує що цього не бачите ви Ви осліпли від нефаховості чи від старості? 3 Причину по якій ця різниця виникла(криворукість педераційників, чи природні катаклізми) - мене якось не цікавить. Для мене очевидно одне - ще до початку ця споруда показала свій норов. Я надіюсь що чим далі в ліс тим товстіші партизани, що в перекладі означає Те що вкрава-щастя не принесе.
budivelnik написав:Ще раз для любителя всього ерефського і при цьому проживаючого в Україні 1 Я не експерт і відповідальних експертних оцінок по фото 600х400 - не даю
Тогда зачем было сотрясать напрасно воздух? Разница между нами в том,что я учился в очной аспирантуре в Москве,а не в заочной Львовской политехнике и сейчас работаю минимум на 25 (иногда 35)этажном жилье, и 38 лет назад участвовал в серьезной стройке на Байконуре. Поэтому знаю состояние дел в Украине и России- со строительной наукой и технологиями у клятых москалей намного лучше чем здесь (как ни прискорбно это признавать).И уверен,что мост достроят и ничего с ним не произойдет.Хотя от этого Россия не перестает быть агрессором
budivelnik написав:Ще раз для любителя всього ерефського і при цьому проживаючого в Україні
Иногда лучше жевать, чем говорить. Особенно когда очень хочется оскорбить оппонента. Вам предложили пари по факту спора. Не готовы принять, просто тихо уйдите с темы вместо занятий словоблудием.
1 Опонент по відношенню до мене також не божий агнець 2 Парі тупе і я від нього відмовився - маю право , тим більше пояснив чому 3 Словоблюддям якраз займається опонент, якщо не вірите-гляньте самі на фото з ссилок Мій опонент приводить фото де змонтована тільки арка, я ссилаюсь на фото , де крім арки змонтовані ще й шляхопроводи і саме на шляхопроводах і видно нестиковку в вертикальному вимірі в 0,5 метра і горизонтальному вимірі в 1,5 м 4 Те що це можна переробити я написав як переробити - також написав Чому виникло - зробив два припущення а - криворукість б - просадка грунтів
slavek написав:Поэтому знаю состояние дел в Украине и России- со строительной наукой и технологиями у клятых москалей намного лучше чем здесь (как ни прискорбно это признавать).И уверен,что мост достроят и ничего с ним не произойдет.Хотя от этого Россия не перестает быть агрессором
1 А де я заперечував що його добудують? Добудують звичайно. 2 Друге питання що там буде з експлуатацією... Якщо помилка в криворукості - то це одне А якщо в грунтах - то москаликам технології не допоможуть 3 А де в Україні зараз будується 25-35 поверхів ? 4 38 років тому-це не педерація, це совок, тому не варто плутати технології совка і технології сьогоднішньої педерації. Сьогоднішня педерація це далеко не СРСР.як би там комусь не хотілось заявити зворотнє.
Останнє Так Ви признаєте наявність трампліна на шляхопроводі- чи й далі будете стверджувати що він відсутній?
budivelnik написав:Ще раз для любителя всього ерефського і при цьому проживаючого в Україні
Иногда лучше жевать, чем говорить. Особенно когда очень хочется оскорбить оппонента. Вам предложили пари по факту спора. Не готовы принять, просто тихо уйдите с темы вместо занятий словоблудием.
1 Опонент по відношенню до мене також не божий агнець 2 Парі тупе і я від нього відмовився - маю право , тим більше пояснив чому 3 Словоблюддям якраз займається опонент, якщо не вірите-гляньте самі на фото з ссилок
Лично я не готов делать выводы по написанной анонимусом статье в жёлтой прессе, основанной на мелкой фотографии, взятой с неизвестного расстояния и ракурса, да и не факт, что она настоящая. Даже если какие-то проблемы имеются, они вряд ли фатальны для данной конструкции, а с финансированием там всё хорошо.
budivelnik написав:3 А де в Україні зараз будується 25-35 поверхів ? 4 38 років тому-це не педерація, це совок, тому не варто плутати технології совка і технології сьогоднішньої педерації. Сьогоднішня педерація це далеко не СРСР.як би там комусь не хотілось заявити зворотнє.
Останнє Так Ви признаєте наявність трампліна на шляхопроводі- чи й далі будете стверджувати що він відсутній?
3) Да уж,вам точно "экспертом" в строительстве не быть т.к.25 (вернее 26) этажей с отм.покрытия +80.000 в Киеве уже типовой проект 4)Про Москва-Сити слышать не приходилось? За 37 лет появились программные комплексы по прочностным расчетам,автокад и архикад,опалубка,краны,миксера,лифты,инженерия и т.д. которых тогда и близко не было 5) Я слишком долго занимался обследованием зданий начиная с Спитака чтобы по фото сделанное неизвестно кем ,неизвестно где ,и когда давать заключения как вы