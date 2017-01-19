Українцям пропонують збільшити робочий день

Зверніть увагуphantom_systems написав:Лично я не готов делать выводы по написанной анонимусом статье в жёлтой прессе, основанной на мелкой фотографии, взятой с неизвестного расстояния и ракурса, да и не факт, что она настоящая. Даже если какие-то проблемы имеются, они вряд ли фатальны для данной конструкции, а с финансированием там всё хорошо.
1 І я і мій опонент робимо висновки на підставі мілких фотографій в жовтій пресі , так що доказова база у нас однакової цінності
2 Я на підставі того що та фотографія зроблена пізніше ніж фото на яке ссилається опонент -стверджую що конструктивно є проблеми
3 При цьому я не заперечую того що проблеми не можуть бути вирішенними
4 Є таке прислівя
Якщо в першому акті пєси на стіні рушниця- то в третьому вона вистрелить
Звідси я й роблю висновки
Вкрадене встане комом в горлі,навіть при наявності технологій...
Тому
Росію війною не розвалиш , а головотяпством вона розвалить себе сама так як це відбулось і з СРСР