Українцям пропонують збільшити робочий день

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:12

  phantom_systems написав:Лично я не готов делать выводы по написанной анонимусом статье в жёлтой прессе, основанной на мелкой фотографии, взятой с неизвестного расстояния и ракурса, да и не факт, что она настоящая. Даже если какие-то проблемы имеются, они вряд ли фатальны для данной конструкции, а с финансированием там всё хорошо.
Зверніть увагу
1 І я і мій опонент робимо висновки на підставі мілких фотографій в жовтій пресі , так що доказова база у нас однакової цінності
2 Я на підставі того що та фотографія зроблена пізніше ніж фото на яке ссилається опонент -стверджую що конструктивно є проблеми
3 При цьому я не заперечую того що проблеми не можуть бути вирішенними
4 Є таке прислівя
Якщо в першому акті пєси на стіні рушниця- то в третьому вона вистрелить

Звідси я й роблю висновки
Вкрадене встане комом в горлі,навіть при наявності технологій...
Тому
Росію війною не розвалиш , а головотяпством вона розвалить себе сама так як це відбулось і з СРСР
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:16

  slavek написав:Я слишком долго занимался обследованием зданий начиная с Спитака чтобы по фото сделанное неизвестно кем ,неизвестно где ,и когда давать заключения как вы
Мілка троляча тактика...
Я не даю заключень - я висловлюю припущення .
Так що дуйтесь й далі з мАскВа сІтІ і оповіданнями про програмні комплекси...

Тільки памятайте - вхідні данні в програму вносять руками, а коли руки з дупи - то й результат буде аналогічним..Яскраві приклади запусків ракет в останній час в скрєпній (чи Сухой-супер джет, чи армата, чи ядерна крилата ракета ....)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:41

  budivelnik написав:Я не даю заключень - я висловлюю припущення .
Так що дуйтесь й далі з мАскВа сІтІ і оповіданнями про програмні комплекси...

Тільки памятайте - вхідні данні в програму вносять руками, а коли руки з дупи - то й результат буде аналогічним.

1) Кому интересны ваши предположения
2) Про данные в программу это нечто.Сами в какую вносили и как?
back in USSR
slavek
 
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