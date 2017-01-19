Українцям пропонують збільшити робочий день

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phantom_systems написав:Лично я не готов делать выводы по написанной анонимусом статье в жёлтой прессе, основанной на мелкой фотографии, взятой с неизвестного расстояния и ракурса, да и не факт, что она настоящая. Даже если какие-то проблемы имеются, они вряд ли фатальны для данной конструкции, а с финансированием там всё хорошо.
Зверніть увагу 1 І я і мій опонент робимо висновки на підставі мілких фотографій в жовтій пресі , так що доказова база у нас однакової цінності 2 Я на підставі того що та фотографія зроблена пізніше ніж фото на яке ссилається опонент -стверджую що конструктивно є проблеми 3 При цьому я не заперечую того що проблеми не можуть бути вирішенними 4 Є таке прислівя Якщо в першому акті пєси на стіні рушниця- то в третьому вона вистрелить
Звідси я й роблю висновки Вкрадене встане комом в горлі,навіть при наявності технологій... Тому Росію війною не розвалиш , а головотяпством вона розвалить себе сама так як це відбулось і з СРСР
slavek написав:Я слишком долго занимался обследованием зданий начиная с Спитака чтобы по фото сделанное неизвестно кем ,неизвестно где ,и когда давать заключения как вы
Мілка троляча тактика... Я не даю заключень - я висловлюю припущення . Так що дуйтесь й далі з мАскВа сІтІ і оповіданнями про програмні комплекси...
Тільки памятайте - вхідні данні в програму вносять руками, а коли руки з дупи - то й результат буде аналогічним..Яскраві приклади запусків ракет в останній час в скрєпній (чи Сухой-супер джет, чи армата, чи ядерна крилата ракета ....)
phantom_systems написав:Иногда лучше жевать, чем говорить. Особенно когда очень хочется оскорбить оппонента. Вам предложили пари по факту спора. Не готовы принять, просто тихо уйдите с темы вместо занятий словоблудием.
1 Опонент по відношенню до мене також не божий агнець 2 Парі тупе і я від нього відмовився - маю право , тим більше пояснив чому 3 Словоблюддям якраз займається опонент, якщо не вірите-гляньте самі на фото з ссилок
Лично я не готов делать выводы по написанной анонимусом статье в жёлтой прессе, основанной на мелкой фотографии, взятой с неизвестного расстояния и ракурса, да и не факт, что она настоящая. Даже если какие-то проблемы имеются, они вряд ли фатальны для данной конструкции, а с финансированием там всё хорошо.
Забавно, но для опровержения "написанной анонимусом статье в жёлтой прессе" была дана ссылка на такую же статью от никому не известной Виктории Яшиной... Что еще забавнее: в сети нет никакой информации о "и мигом выпустила релиз о том" -- хотя любой официальный коментарий на этот счет снял бы все вопросы...