Українцям пропонують збільшити робочий день

13.02.2018

В Керчи опровергли информацию о том, что строители Крымского моста не могут состыковать пролёты

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Председатель Общественного совета Николай Долгачев задал вопрос начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Роману Новикову о появившейся в сети информации, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке «Насыпь — Фарватер» в районе Керченского полуострова.

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«Я видел это сообщение, сразу скажу, что у нас все работы ведутся в соответствии со всеми технологическими этапами. Есть такой технологический этап, как надвижка пролетных строений и он состоит из нескольких подэтапов. Когда пролетные строения надвигаются, а вы знаете что у нас с двух сторон к арке пролетные строения надвинуты методом продольной надвижки, то есть, это из одного стапеля, если говорить про Краснодарскую сторону, со стороны Тамани, с одного стапеля надвигалось пролетное строение длиной 2 км, с берега начиналось и закончилось на арке. Соответственно оно было собрано в единую конструкцию. И двигалось на определённом расстоянии над опорами для того, чтобы можно было в это расстояние, в этот зазор повести контурную часть. После того, как пролётное строение надвинуто, устанавливается пролетная часть, и пролетное строение разрезается, и оно опускается в проектное сооружение на опорную часть. Когда их надвигали, они надвигались несколько выше, ну примерно, как раз на метр, чем его окончательное проектное положение. На сегодняшний день происходит процедура постепенного последовательного разрезания этих плетей пролетных строений. На сегодня уже опустили примерно 70% пролетных строений. До конца февраля вся эта процедура будет закончена».

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Также данную ситуацию прокомментировал и заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин:

«Я бы так сказал, как говорят по-русски: «Дураку полработы не показывают».



Рыженькин также заверил, что к концу февраля этой разницы из космоса увидеть будет невозможно.