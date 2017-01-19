Українцям пропонують збільшити робочий день

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phantom_systems написав:Лично я не готов делать выводы по написанной анонимусом статье в жёлтой прессе, основанной на мелкой фотографии, взятой с неизвестного расстояния и ракурса, да и не факт, что она настоящая. Даже если какие-то проблемы имеются, они вряд ли фатальны для данной конструкции, а с финансированием там всё хорошо.
Зверніть увагу 1 І я і мій опонент робимо висновки на підставі мілких фотографій в жовтій пресі , так що доказова база у нас однакової цінності 2 Я на підставі того що та фотографія зроблена пізніше ніж фото на яке ссилається опонент -стверджую що конструктивно є проблеми 3 При цьому я не заперечую того що проблеми не можуть бути вирішенними 4 Є таке прислівя Якщо в першому акті пєси на стіні рушниця- то в третьому вона вистрелить
Звідси я й роблю висновки Вкрадене встане комом в горлі,навіть при наявності технологій... Тому Росію війною не розвалиш , а головотяпством вона розвалить себе сама так як це відбулось і з СРСР
slavek написав:Я слишком долго занимался обследованием зданий начиная с Спитака чтобы по фото сделанное неизвестно кем ,неизвестно где ,и когда давать заключения как вы
Мілка троляча тактика... Я не даю заключень - я висловлюю припущення . Так що дуйтесь й далі з мАскВа сІтІ і оповіданнями про програмні комплекси...
Тільки памятайте - вхідні данні в програму вносять руками, а коли руки з дупи - то й результат буде аналогічним..Яскраві приклади запусків ракет в останній час в скрєпній (чи Сухой-супер джет, чи армата, чи ядерна крилата ракета ....)
phantom_systems написав:Иногда лучше жевать, чем говорить. Особенно когда очень хочется оскорбить оппонента. Вам предложили пари по факту спора. Не готовы принять, просто тихо уйдите с темы вместо занятий словоблудием.
1 Опонент по відношенню до мене також не божий агнець 2 Парі тупе і я від нього відмовився - маю право , тим більше пояснив чому 3 Словоблюддям якраз займається опонент, якщо не вірите-гляньте самі на фото з ссилок
Лично я не готов делать выводы по написанной анонимусом статье в жёлтой прессе, основанной на мелкой фотографии, взятой с неизвестного расстояния и ракурса, да и не факт, что она настоящая. Даже если какие-то проблемы имеются, они вряд ли фатальны для данной конструкции, а с финансированием там всё хорошо.
Забавно, но для опровержения "написанной анонимусом статье в жёлтой прессе" была дана ссылка на такую же статью от никому не известной Виктории Яшиной... Что еще забавнее: в сети нет никакой информации о "и мигом выпустила релиз о том" -- хотя любой официальный коментарий на этот счет снял бы все вопросы...
_hunter написав:Забавно, но для опровержения "написанной анонимусом статье в жёлтой прессе" была дана ссылка на такую же статью от никому не известной Виктории Яшиной... Что еще забавнее: в сети нет никакой информации о "и мигом выпустила релиз о том" -- хотя любой официальный коментарий на этот счет снял бы все вопросы...
13.02.2018 В Керчи опровергли информацию о том, что строители Крымского моста не могут состыковать пролёты ... Председатель Общественного совета Николай Долгачев задал вопрос начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Роману Новикову о появившейся в сети информации, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке «Насыпь — Фарватер» в районе Керченского полуострова. ... «Я видел это сообщение, сразу скажу, что у нас все работы ведутся в соответствии со всеми технологическими этапами. Есть такой технологический этап, как надвижка пролетных строений и он состоит из нескольких подэтапов. Когда пролетные строения надвигаются, а вы знаете что у нас с двух сторон к арке пролетные строения надвинуты методом продольной надвижки, то есть, это из одного стапеля, если говорить про Краснодарскую сторону, со стороны Тамани, с одного стапеля надвигалось пролетное строение длиной 2 км, с берега начиналось и закончилось на арке. Соответственно оно было собрано в единую конструкцию. И двигалось на определённом расстоянии над опорами для того, чтобы можно было в это расстояние, в этот зазор повести контурную часть. После того, как пролётное строение надвинуто, устанавливается пролетная часть, и пролетное строение разрезается, и оно опускается в проектное сооружение на опорную часть. Когда их надвигали, они надвигались несколько выше, ну примерно, как раз на метр, чем его окончательное проектное положение. На сегодняшний день происходит процедура постепенного последовательного разрезания этих плетей пролетных строений. На сегодня уже опустили примерно 70% пролетных строений. До конца февраля вся эта процедура будет закончена». ... Также данную ситуацию прокомментировал и заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин: «Я бы так сказал, как говорят по-русски: «Дураку полработы не показывают».
Рыженькин также заверил, что к концу февраля этой разницы из космоса увидеть будет невозможно.
Я понимаю, что интервью в "Керчь.ФМ" это "злобная вражеская пропаганда", поэтому прошу всех заинтересованных в развенчивании этой пропаганды доказать свежими фото (мартовскими, апрельскими) ложь Новикова и Рыженькина.