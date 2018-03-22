Про це пише DW.
Дивися повний текст Ахметов позбувся своєї лондонської квартири через "Укртелеком" — ЗМІ.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:29
Ахметов позбувся своєї лондонської квартири через...
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Дивися повний текст Ахметов позбувся своєї лондонської квартири через "Укртелеком" — ЗМІ.
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