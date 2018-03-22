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Ахметов позбувся своєї
лондонської квартири через...

Ахметов позбувся своєї лондонської квартири через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:29

Ахметов позбувся своєї лондонської квартири через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише DW.

Дивися повний текст Ахметов позбувся своєї лондонської квартири через "Укртелеком" — ЗМІ.
R2
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