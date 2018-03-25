Кабінет міністрів України затвердив порядок виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки.
Дивися повний текст Уряд затвердив порядок виведення нафто- і газопроводів з експлуатації.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:37
Уряд затвердив порядок виведення нафто- і газопроводів з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд затвердив порядок виведення нафто- і газопроводів з експлуатації.
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:37
..все, уже готовятся к утилизации "главного актива" страны - ГТС?!!..запустить ее работу хоть в реверсе-хоть в траверсе видать кебы не хватило, останется только - распилить и..в утиль!.. видать сейчас по "партийным квотам" станут делить - сколько какому клану этого "металообрухта" должно отойти?!..а пилить там есть чего - на лярд "зелени" железяк должно наскрестись!..
реклама
|