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Уряд затвердив порядок виведення
нафто- і газопроводів з...

Уряд затвердив порядок виведення нафто- і газопроводів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:37

Уряд затвердив порядок виведення нафто- і газопроводів з...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив порядок виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки.

Дивися повний текст Уряд затвердив порядок виведення нафто- і газопроводів з експлуатації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:37

..все, уже готовятся к утилизации "главного актива" страны - ГТС?!!..запустить ее работу хоть в реверсе-хоть в траверсе видать кебы не хватило, останется только - распилить и..в утиль!.. видать сейчас по "партийным квотам" станут делить - сколько какому клану этого "металообрухта" должно отойти?!..а пилить там есть чего - на лярд "зелени" железяк должно наскрестись!..
maestro71
 
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