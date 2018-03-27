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Кабмін придумав, як погасити
борги ОРДЛО за світло

Кабмін придумав, як погасити борги ОРДЛО за світло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:19

Кабмін придумав, як погасити борги ОРДЛО за світло

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 березня.

Дивися повний текст Кабмін придумав, як погасити борги ОРДЛО за світло.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:19

..ну шо ни министр, - так просто ГЕНИЙ!!.. Насалику - отдельный "респект"! - это ж скока надо курить плана, чтоб додуматься погашать долги даунбассян за счет..нас с вами?!..а че, с..ка, не из своего кармана-небедного?!.. сами ж прошляпили рубильник?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:30

Ничего зато эти су*ки цену на газ до 10 тыс поднимут и все компенсируют в бюджете.
Джон
 
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