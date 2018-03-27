Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 березня.
Дивися повний текст Кабмін придумав, як погасити борги ОРДЛО за світло.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:19
Кабмін придумав, як погасити борги ОРДЛО за світло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін придумав, як погасити борги ОРДЛО за світло.
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:19
..ну шо ни министр, - так просто ГЕНИЙ!!.. Насалику - отдельный "респект"! - это ж скока надо курить плана, чтоб додуматься погашать долги даунбассян за счет..нас с вами?!..а че, с..ка, не из своего кармана-небедного?!.. сами ж прошляпили рубильник?!...
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:30
Ничего зато эти су*ки цену на газ до 10 тыс поднимут и все компенсируют в бюджете.
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