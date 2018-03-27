Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 березня.
Дивися повний текст Кабмін придумав, як погасити борги ОРДЛО за світло.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:19
Кабмін придумав, як погасити борги ОРДЛО за світло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін придумав, як погасити борги ОРДЛО за світло.
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:19
..ну шо ни министр, - так просто ГЕНИЙ!!.. Насалику - отдельный "респект"! - это ж скока надо курить плана, чтоб додуматься погашать долги даунбассян за счет..нас с вами?!..а че, с..ка, не из своего кармана-небедного?!.. сами ж прошляпили рубильник?!...
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:30
Ничего зато эти су*ки цену на газ до 10 тыс поднимут и все компенсируют в бюджете.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:52
в статье написано: "Мы убираем любые требования, касающиеся компенсации погашения задолженности за счет бюджета". То есть никто за ОРДЛО рассчитываться деньгами налогоплательщиков не будет. А насчет тарифов - так это только частный случай который отразится на ЛЭО, которое туда гнало электроэнергию не будучи уверенной в оплате. Или какие ваши предложения? Заплатить за них из бюджета? Так я например против)
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:58
Какая-то схемка мутная. За газ ОРДЛО заплатила Россия, что логично, а почему за свет должна платить Украина? Тут, определённо, где-то зарыт заманчивый откат.
Додано: Чет 29 бер, 2018 00:37
Вообще то, еще в 2015 году Кабмин Яценюка, а в 2016 году и Кабмин Гройсмана обязал своими постановами осуществлять поставки на временно не подконтрольные территории и запретил их отключать. Об этом года два просто кричал директор ЛЭО Грицай.
Так что, если не в курсе темы, лучше не писать вообще.
Вот например, здесь можно почитать:
Кабмин обязал бесплатно поставлять электричество на оккупированные территории
Понимают, что 2019 год будет их последний в правлении и подтирают за собою концы. "Придумали" они. Кстати, там, на не подконтрольных территориях, самые крупные должники совсем не население, а предприятия ДТЭК Ахметова.
Неожиданно.
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