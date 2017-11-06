Про це повідомив директор майданчика Віктор Вишньов.
Дивися повний текст На OpenMarket роздають авто на єврономерах безкоштовно - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:50
На OpenMarket роздають авто на єврономерах безкоштовно - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На OpenMarket роздають авто на єврономерах безкоштовно - ЗМІ.
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:50
воот оно как, Михалыч! Я согласен! Предлагаю внести законопроект о конфискации всех тачек б*** и перевод их в госструктуры - скажем, медикам в сёла, ментам вместо приусов (приусы продать, они пока ликвидные) и прочим госслужащим где-то в регионах, где нет такого ада с парковкой
реклама
|