Про це повідомив директор майданчика Віктор Вишньов.
Дивися повний текст На OpenMarket роздають авто на єврономерах безкоштовно - ЗМІ.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:50
На OpenMarket роздають авто на єврономерах безкоштовно - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На OpenMarket роздають авто на єврономерах безкоштовно - ЗМІ.
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:50
воот оно как, Михалыч! Я согласен! Предлагаю внести законопроект о конфискации всех тачек б*** и перевод их в госструктуры - скажем, медикам в сёла, ментам вместо приусов (приусы продать, они пока ликвидные) и прочим госслужащим где-то в регионах, где нет такого ада с парковкой
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:54
будут стоять на штрафплощадке пока хозяйственные таможенники не растянут на запчасти все ценное, оставив только тушку
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:20
Это уже не авто а овно, 22-25 лет от роду ! Не даром же на него никто из особо приближённых к конфискату морд не позарился.
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:21
Очень часто такие авто с наглухо убитым после обыска салоном (всё что можно оторвано, разрезано, выпотрошено) и это без учета технического состояния остальных агрегатов (как верно заметили выше - всё самое ценное уже утянуто), так что особого смысла в передаче их медикам и т.д. - не вижу.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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