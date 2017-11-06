На OpenMarket роздають авто на єврономерах безкоштовно - ЗМІ

Думаю, что правовой статус авто премиум сегмента отличается от основной массы ЛТ-авто .
Все-таки 3-х летний РР и Кайен в Литве стоит вполне конкретных денег, а не 2-4 куе, поэтому покупатели подобного думают о возможных "путях отхода".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:02
Думаю, что правовой статус авто премиум сегмента отличается от основной массы ЛТ-авто .
Все-таки 3-х летний РР и Кайен в Литве стоит вполне конкретных денег, а не 2-4 куе, поэтому покупатели подобного думают о возможных "путях отхода".
реклама
|