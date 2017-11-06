На OpenMarket роздають авто на єврономерах безкоштовно - ЗМІ

Думаю, что правовой статус авто премиум сегмента отличается от основной массы ЛТ-авто .
Все-таки 3-х летний РР и Кайен в Литве стоит вполне конкретных денег, а не 2-4 куе, поэтому покупатели подобного думают о возможных "путях отхода".
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:02
Думаю, что правовой статус авто премиум сегмента отличается от основной массы ЛТ-авто .
Все-таки 3-х летний РР и Кайен в Литве стоит вполне конкретных денег, а не 2-4 куе, поэтому покупатели подобного думают о возможных "путях отхода".
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:22
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:54
по разному - все зависит от года выпуска подобного пепелаца, но закон, надеюсь и самых небедных хитропопых поставит на место. Хотя посмотрим
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