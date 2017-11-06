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єврономерах безкоштовно - ЗМІ

На OpenMarket роздають авто на єврономерах безкоштовно - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:02

  sequence написав: Все верно. А вам не приходилось наблюдать Х5, РР2 и прочие кайены на литовских? Я прям щас из окна один такой экземпляр вижу. Офигели 6ляхари в конец, прям страх потеряли


Думаю, что правовой статус авто премиум сегмента отличается от основной массы ЛТ-авто .
Все-таки 3-х летний РР и Кайен в Литве стоит вполне конкретных денег, а не 2-4 куе, поэтому покупатели подобного думают о возможных "путях отхода".
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:22

  Pegasmaster написав:так вы определитесь, это корчи дряхлые и не экологичные, или они такие хорошие, что государство должно их взять на обслуживание?

все одно дешевле, чем новые брать - конфискат, однако. А чем предлагаете пополнять скудный имеющийся парк, за отсутствием денеХ?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:54

  vladimir07 написав:..

Думаю, что правовой статус авто премиум сегмента отличается от основной массы ЛТ-авто .
Все-таки 3-х летний РР и Кайен в Литве стоит вполне конкретных денег, а не 2-4 куе, поэтому покупатели подобного думают о возможных "путях отхода".

по разному - все зависит от года выпуска подобного пепелаца, но закон, надеюсь и самых небедных хитропопых поставит на место. Хотя посмотрим
sequence
 
Повідомлень: 828
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