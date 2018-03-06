Фонд державного майна України (ФДМУ) затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації
Дивися повний текст Мала приватизація: в цьому році вирішили продати 660 об'єктів.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:05
Мала приватизація: в цьому році вирішили продати 660...
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Дивися повний текст Мала приватизація: в цьому році вирішили продати 660 об'єктів.
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