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Мала приватизація: в цьому
році вирішили продати 660...

Мала приватизація: в цьому році вирішили продати 660...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:05

Мала приватизація: в цьому році вирішили продати 660...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України (ФДМУ) затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації

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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:05

дело осталось за малым, продать)
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