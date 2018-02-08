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У Києві зірвався тендер на
будівництво ділянки метро на...

У Києві зірвався тендер на будівництво ділянки метро на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:15

У Києві зірвався тендер на будівництво ділянки метро на...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці Комунальне підприємство «Київський метрополітен» перенесло аукціон з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії (зелена гілка) міського метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з облаштуванням електродепо у Подільському районі за 6,32 мільярда гривень — випливає з інформації тендерної пропозиції в системі публічних закупівель ProZorro.

Дивися повний текст У Києві зірвався тендер на будівництво ділянки метро на Виноградар.
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