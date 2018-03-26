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В Україні боржники аліментів
вперше приступили до...

В Україні боржники аліментів вперше приступили до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:52

В Україні боржники аліментів вперше приступили до...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначили в Міністерстві юстиції.

Дивися повний текст В Україні боржники аліментів вперше приступили до виконання громадських робіт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:52

Чому громадянин? Боржником може бути громадянка.
stronzo1
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