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В Україні боржники аліментів вперше приступили до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Зазначили в Міністерстві юстиції.
Дивися повний текст В Україні боржники аліментів вперше приступили до виконання громадських робіт
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Додано: Сер 28 бер, 2018 19:52
Чому громадянин? Боржником може бути громадянка.
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