RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Джон Томпсон: "Tesla перебуває
на межі банкрутства"

Джон Томпсон: "Tesla перебуває на межі банкрутства"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:21

Джон Томпсон: "Tesla перебуває на межі банкрутства"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Fortune.

Дивися повний текст Джон Томпсон: "Tesla перебуває на межі банкрутства".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81089
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:21

Мавроди не вынес такого нахала-конкурента в области облапошивания
Ukrnalogi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 23.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Батареї Tesla поставили Австралії третину електрики...
R2 » Пон 26 бер, 2018 21:58
4 191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 10:59
lapay
Акціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10...
R2 » П'ят 23 бер, 2018 09:40
2 114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 19:46
Sommer
Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий"...
R2 » Чет 25 січ, 2018 15:57
3 201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 12:25
manager_car_light
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.