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Мангул розповів про досвід спілкування з Порошенком
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Додано: Чет 29 бер, 2018 01:31
Пропонуємо до обговорення:
Новий керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул стверджує, що не є кандидатурою президента України Петра Порошенка і навіть особисто не знайомий з главою держави.
Дивися повний текст Мангул розповів про досвід спілкування з Порошенком
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Додано: Чет 29 бер, 2018 01:31
А возглавлял мелитопольскую районную организацию партии “Блок Петра Порошенко – Солидарность” тоже "исключительно в рабочем порядке", ага. И, конечно же, "в рабочем порядке", будучи, ну совершенно не знакомым лично, с мая 2015 года по февраль 2018 года занимал пост главы Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области - на которую его назначил президент Порошенко.
Так и запишем - "не є кандидатурою Порошенка і навіть особисто не знайомий" 8)
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EKO
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Додано: Чет 29 бер, 2018 07:45
Может это такой юмор?
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adikali
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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:46
EKO написав:
А возглавлял мелитопольскую районную организацию партии “Блок Петра Порошенко – Солидарность” тоже "исключительно в рабочем порядке", ага. И, конечно же, "в рабочем порядке", будучи, ну совершенно не знакомым лично, с мая 2015 года по февраль 2018 года занимал пост главы Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области - на которую его назначил президент Порошенко
А по вашему он должен был всех однопартийцев лично знать?
Зачем? Девственности лишать?
Не думаю, что он врет. Просто за него расписались особо приближенные.
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myshapiton
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Суб 17 бер, 2018 16:32
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