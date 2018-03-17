RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мангул розповів про досвід
спілкування з Порошенком

Мангул розповів про досвід спілкування з Порошенком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 01:31

Мангул розповів про досвід спілкування з Порошенком

Пропонуємо до обговорення:
Новий керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул стверджує, що не є кандидатурою президента України Петра Порошенка і навіть особисто не знайомий з главою держави.

Дивися повний текст Мангул розповів про досвід спілкування з Порошенком.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81104
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 01:31

А возглавлял мелитопольскую районную организацию партии “Блок Петра Порошенко – Солидарность” тоже "исключительно в рабочем порядке", ага. И, конечно же, "в рабочем порядке", будучи, ну совершенно не знакомым лично, с мая 2015 года по февраль 2018 года занимал пост главы Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области - на которую его назначил президент Порошенко.

Так и запишем - "не є кандидатурою Порошенка і навіть особисто не знайомий" 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5255
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2676 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:45

Может это такой юмор?
adikali
 
Повідомлень: 648
З нами з: 14.03.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:46

  EKO написав:А возглавлял мелитопольскую районную организацию партии “Блок Петра Порошенко – Солидарность” тоже "исключительно в рабочем порядке", ага. И, конечно же, "в рабочем порядке", будучи, ну совершенно не знакомым лично, с мая 2015 года по февраль 2018 года занимал пост главы Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области - на которую его назначил президент Порошенко

А по вашему он должен был всех однопартийцев лично знать?
Зачем? Девственности лишать? :lol:

Не думаю, что он врет. Просто за него расписались особо приближенные.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2361
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:29

  myshapiton написав:.. расписались особо приближенные.

Особо заинтересованные, Вы хотели написать?
sequence
 
Повідомлень: 831
З нами з: 29.12.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:34

По барабану, хто з ким знайомий чи ні. Головне, щоб запустили автоматичну перевірку декларацій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5579
З нами з: 01.08.15
Подякував: 729 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:53

  myshapiton написав:А по вашему он должен был всех однопартийцев лично знать?
Зачем? Девственности лишать? :lol:

Не думаю, что он врет. Просто за него расписались особо приближенные.


Так я ж и говорю: так и запишем - "не є кандидатурою Порошенка і навіть особисто не знайомий"
Зображення

Правда вот это немного смущает:
"Мангул зазначив, що мав досвід спілкування з Петром Порошенком виключно в робочому порядку під час своєї роботи в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, яке свого часу очолював чинний президент, а також під час заходів за участю президента в бутність головою Мелітопольської районної державної адміністрації."
личное знакомство - это, по их пониманию, вместе в бане попарится. А иначе - нет, лично не знаком :mrgreen:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5255
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2676 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман розповів, коли може подешевшати газ
R2 » П'ят 23 бер, 2018 15:04
3 237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 19:00
warlamp
Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 18:12
6 351
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 16:32
gleb
Бахматюк розповів, як буде віддавати борги при новому...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 14:49
2 121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 15:18
sdmitruk
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8084)
30.03.2018 01:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.