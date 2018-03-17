Мангул розповів про досвід спілкування з Порошенком
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А возглавлял мелитопольскую районную организацию партии “Блок Петра Порошенко – Солидарность” тоже "исключительно в рабочем порядке", ага. И, конечно же, "в рабочем порядке", будучи, ну совершенно не знакомым лично, с мая 2015 года по февраль 2018 года занимал пост главы Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области - на которую его назначил президент Порошенко.
Так и запишем - "не є кандидатурою Порошенка і навіть особисто не знайомий" 8)
EKO написав:А возглавлял мелитопольскую районную организацию партии “Блок Петра Порошенко – Солидарность” тоже "исключительно в рабочем порядке", ага. И, конечно же, "в рабочем порядке", будучи, ну совершенно не знакомым лично, с мая 2015 года по февраль 2018 года занимал пост главы Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области - на которую его назначил президент Порошенко
А по вашему он должен был всех однопартийцев лично знать? Зачем? Девственности лишать?
Не думаю, что он врет. Просто за него расписались особо приближенные.
myshapiton написав:А по вашему он должен был всех однопартийцев лично знать? Зачем? Девственности лишать?
Не думаю, что он врет. Просто за него расписались особо приближенные.
Так я ж и говорю: так и запишем - "не є кандидатурою Порошенка і навіть особисто не знайомий"
Правда вот это немного смущает: "Мангул зазначив, що мав досвід спілкування з Петром Порошенком виключно в робочому порядку під час своєї роботи в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, яке свого часу очолював чинний президент, а також під час заходів за участю президента в бутність головою Мелітопольської районної державної адміністрації." личное знакомство - это, по их пониманию, вместе в бане попарится. А иначе - нет, лично не знаком